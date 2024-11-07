https://ria.ru/20241107/putin-1982502470.html
Путин рассказал о направлении мировой политики
Путин рассказал о направлении мировой политики - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о направлении мировой политики
Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию, заявил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:00
2024-11-07T20:00
2024-11-07T20:09
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
великий новгород
владимир путин
валдай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:153:3142:1920_1920x0_80_0_0_b45408f88582fe8b8a82a31c56e35f3f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия нужна миру и никакие решения западных "начальников над другими" не способны изменить этого."Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения, даже допинги он не использовал. А течение мировой политики, мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию", - сказал президент РФ.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982501555.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61de583ba9dcd6c5d9896cd51de45d3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, владимир путин, валдай
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Великий Новгород, Владимир Путин, Валдай
Путин рассказал о направлении мировой политики
Путин: мировая политика направлена в противоположную от Запада сторону
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия нужна миру и никакие решения западных "начальников над другими" не способны изменить этого.
"Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения, даже допинги он не использовал. А течение мировой политики, мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию", - сказал президент РФ.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.