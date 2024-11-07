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Путин рассказал о направлении мировой политики - РИА Новости, 07.11.2024
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20:00 07.11.2024 (обновлено: 20:09 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982502470.html
Путин рассказал о направлении мировой политики
Путин рассказал о направлении мировой политики - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о направлении мировой политики
Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию, заявил... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:00
2024-11-07T20:09
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
великий новгород
владимир путин
валдай
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию, заявил президент России Владимир Путин.Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия нужна миру и никакие решения западных "начальников над другими" не способны изменить этого."Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения, даже допинги он не использовал. А течение мировой политики, мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию", - сказал президент РФ.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, владимир путин, валдай
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Великий Новгород, Владимир Путин, Валдай
Путин рассказал о направлении мировой политики

Путин: мировая политика направлена в противоположную от Запада сторону

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия нужна миру и никакие решения западных "начальников над другими" не способны изменить этого.
"Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения, даже допинги он не использовал. А течение мировой политики, мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада - от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию", - сказал президент РФ.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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