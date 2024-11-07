https://ria.ru/20241107/putin-1982501011.html
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас"
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас" - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас"
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас" , который РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:54
2024-11-07T19:54
2024-11-07T21:04
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас" , который заметен в политике США и их союзников."Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства. В политике Соединенных Штатов, например, и их союзников последние годы все более заметен принцип "не доставайся же никому", "если не с нами, то против нас". Но послушайте, эта формула - она очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка, как аукнется, так и откликнется", - сказал президент.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас"
Путин назвал опасной формулой правило "если не с нами, то против нас"