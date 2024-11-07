Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас" - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 07.11.2024 (обновлено: 21:04 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982501011.html
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас"
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас" - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас"
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас" , который РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:54
2024-11-07T21:04
в мире
россия
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_63cf3b15e22b32f14ec842f9e06ca0c8.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас" , который заметен в политике США и их союзников."Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства. В политике Соединенных Штатов, например, и их союзников последние годы все более заметен принцип "не доставайся же никому", "если не с нами, то против нас". Но послушайте, эта формула - она очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка, как аукнется, так и откликнется", - сказал президент.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982505735.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_e3afce9dc9d1317e2f35b17a01c0a162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин высказался о правиле "если не с нами, то против нас"

Путин назвал опасной формулой правило "если не с нами, то против нас"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас" , который заметен в политике США и их союзников.
"Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства. В политике Соединенных Штатов, например, и их союзников последние годы все более заметен принцип "не доставайся же никому", "если не с нами, то против нас". Но послушайте, эта формула - она очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка, как аукнется, так и откликнется", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, заявил Путин
Вчера, 20:10
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала