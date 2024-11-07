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Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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19:52 07.11.2024 (обновлено: 21:05 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982500342.html
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:52
2024-11-07T21:05
владимир путин
великий новгород
валдай
россия
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин."Такая слепая вера в собственную безнаказанность (западных стран - ред.), исключительность может обернуться мировой трагедией", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982501333.html
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Путин: Запад слепо верит в собственную безнаказанность
"Мы подошли к опасной черте" Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией, заявил Путин.
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владимир путин, великий новгород, валдай, россия, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Россия, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин

Путин: Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин.
"Такая слепая вера в собственную безнаказанность (западных стран - ред.), исключительность может обернуться мировой трагедией", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В новой международной среде нет места гегемонии, заявил Путин
Вчера, 19:56
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Запад попытался отлучить Россию от мировых систем, заявил Путин
Вчера, 19:59
 
Владимир ПутинВеликий НовгородВалдайРоссияВ миреЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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