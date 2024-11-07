https://ria.ru/20241107/putin-1982500342.html

Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин

Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин

Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:52

2024-11-07T19:52

2024-11-07T21:05

владимир путин

великий новгород

валдай

россия

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин."Такая слепая вера в собственную безнаказанность (западных стран - ред.), исключительность может обернуться мировой трагедией", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982501333.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982502126.html

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Путин: Запад слепо верит в собственную безнаказанность "Мы подошли к опасной черте" Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией, заявил Путин. 2024-11-07T19:52 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, великий новгород, валдай, россия, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году