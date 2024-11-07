https://ria.ru/20241107/putin-1982500342.html
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:52
2024-11-07T19:52
2024-11-07T21:05
владимир путин
великий новгород
валдай
россия
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982507023_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df173930df2c9f6ddcf5f2156d368c3e.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира, заявил президент России Владимир Путин."Такая слепая вера в собственную безнаказанность (западных стран - ред.), исключительность может обернуться мировой трагедией", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982501333.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982502126.html
великий новгород
валдай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982507023_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_156d45bb02a4fc09fc57f0607471099c.jpg
Путин: Запад слепо верит в собственную безнаказанность
"Мы подошли к опасной черте" Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией, заявил Путин.
2024-11-07T19:52
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великий новгород, валдай, россия, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Россия, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, заявил Путин
Путин: Запад верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией