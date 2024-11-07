Западный либерализм вылился в крайнюю степень агрессии, заявил Путин
Путин: западный либерализм вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Западный либерализм вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, суверенной и независимой мысли, заявил президент России Владимир Путин.
"Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли, и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.