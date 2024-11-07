https://ria.ru/20241107/putin-1982405153.html

Путин не планирует контактов с Байденом

Путин не планирует контактов с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024

Путин не планирует контактов с Байденом

Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:03

2024-11-07T13:03

2024-11-07T13:18

сша

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

россия

в мире

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин не планирует, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин поговорить с Байденом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, россия, в мире, выборы президента сша — 2024