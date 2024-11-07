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Путин не планирует контактов с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024
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13:03 07.11.2024 (обновлено: 13:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982405153.html
Путин не планирует контактов с Байденом
Путин не планирует контактов с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024
Путин не планирует контактов с Байденом
Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:18
сша
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
россия
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин не планирует, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин поговорить с Байденом.
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сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, россия, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Выборы президента США — 2024
Путин не планирует контактов с Байденом

Песков: Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Байденом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин не планирует, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин поговорить с Байденом.
 
СШАВладимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковРоссияВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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