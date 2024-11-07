https://ria.ru/20241107/putin-1982405153.html
Путин не планирует контактов с Байденом
Путин не планирует контактов с Байденом - РИА Новости, 07.11.2024
Путин не планирует контактов с Байденом
Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:03
2024-11-07T13:18
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин не планирует, нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин поговорить с Байденом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин не планирует контактов с Байденом
Песков: Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Байденом