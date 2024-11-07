https://ria.ru/20241107/putin-1982379135.html

Путин высказался о ситуации в мире

Путин высказался о ситуации в мире - РИА Новости, 07.11.2024

Путин высказался о ситуации в мире

Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:03

2024-11-07T11:03

2024-11-07T11:16

снг

москва

россия

владимир путин

содружество

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, заявил президент России Владимир Путин.Приветствие главы российского государства участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу."Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент.

https://ria.ru/20241024/putin-1979893759.html

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снг, москва, россия, владимир путин, содружество , сергей шойгу