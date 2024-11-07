Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о ситуации в мире - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 07.11.2024 (обновлено: 11:16 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982379135.html
Путин высказался о ситуации в мире
Путин высказался о ситуации в мире - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о ситуации в мире
Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:03
2024-11-07T11:16
снг
москва
россия
владимир путин
содружество
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, заявил президент России Владимир Путин.Приветствие главы российского государства участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу."Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент.
https://ria.ru/20241024/putin-1979893759.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, москва, россия, владимир путин, содружество , сергей шойгу
СНГ, Москва, Россия, Владимир Путин, Содружество , Сергей Шойгу
Путин высказался о ситуации в мире

Путин: ситуация в мире нестабильна, важно использовать аналитический потенциал

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, заявил президент России Владимир Путин.
Приветствие главы российского государства участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.
"Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент.
Мы готовы к этому обострению – Путин о международной ситуации в мире - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Россия готова к обострению ситуации в мире, заявил Путин
24 октября, 19:02
 
СНГМоскваРоссияВладимир ПутинСодружествоСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала