https://ria.ru/20241107/putin--1982532994.html

Путин предложил США поделиться доходом от эмиссии в пользу экоповестки

Путин предложил США поделиться доходом от эмиссии в пользу экоповестки - РИА Новости, 07.11.2024

Путин предложил США поделиться доходом от эмиссии в пользу экоповестки

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам Америки поделиться доходом, который на них "свалился с неба" за счет эмиссии доллара, на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:00

2024-11-07T22:00

2024-11-07T22:00

великий новгород

владимир путин

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам Америки поделиться доходом, который на них "свалился с неба" за счет эмиссии доллара, на финансирование экологической повестки. "По данным наших экспертов, а я им полностью доверяю, только на том, что доллар является мировой валютой, Соединенные Штаты за последние десять лет получили просто так из воздуха 12 триллионов долларов за счет того, что эмитируют, раздают… Вот источник финансирования в том числе и экологической повестки. Отдайте, поделитесь тогда этим доходом, который с неба вам свалился, если вы так обеспокоены экологической ситуацией", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Президент подчеркнул, что эмитированные деньги в результате снова поступают в финансовую систему США, и эту ситуацию с доходом "просто так сверху" все должны учитывать. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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великий новгород, владимир путин, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире