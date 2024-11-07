https://ria.ru/20241107/putin--1982524605.html

Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе

Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе - РИА Новости, 07.11.2024

Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе

Президент России Владимир Путин, говоря о террористических атаках "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ) на территории Северного Кавказа, вспомнил отношение других... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:22

2024-11-07T21:22

2024-11-07T21:22

северный кавказ

великий новгород

владимир путин

аль-каида

валдай

безопасность

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о террористических атаках "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ) на территории Северного Кавказа, вспомнил отношение других государств к этому: "Аль-Каида"* - плохо, но когда против РФ - хорошо. Глава государства в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вспомнил годы своей работы главой правительства, которое возглавил в 1999 году, а также терроризм на Северном Кавказе. "Думаю, что российские граждане, специалисты, которые в этом зале находятся, тоже хорошо помнят, какие силы стояли за террористами на Северном Кавказе, откуда и в каких объёмах они получали оружие, деньги, моральную, политическую, идеологическую, информационную поддержку. Даже смешно вспоминать, и грустно, и смешно. Как говорил "Ну это же "Аль-Каида"*". Вроде так, что "Аль-Каида"* - вообще плохо, но когда против вас воюют, ну ничего. Ну что это такое? Вот всё это и ведёт к конфликтам", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.* Запрещенная в России террористическая организацияВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240606/zakharova-1951118428.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982521378.html

северный кавказ

великий новгород

валдай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный кавказ, великий новгород, владимир путин, аль-каида, валдай, безопасность, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году