https://ria.ru/20241107/putin--1982524605.html
Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе
Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе - РИА Новости, 07.11.2024
Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе
Президент России Владимир Путин, говоря о террористических атаках "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ) на территории Северного Кавказа, вспомнил отношение других... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:22
2024-11-07T21:22
2024-11-07T21:22
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о террористических атаках "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ) на территории Северного Кавказа, вспомнил отношение других государств к этому: "Аль-Каида"* - плохо, но когда против РФ - хорошо. Глава государства в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вспомнил годы своей работы главой правительства, которое возглавил в 1999 году, а также терроризм на Северном Кавказе. "Думаю, что российские граждане, специалисты, которые в этом зале находятся, тоже хорошо помнят, какие силы стояли за террористами на Северном Кавказе, откуда и в каких объёмах они получали оружие, деньги, моральную, политическую, идеологическую, информационную поддержку. Даже смешно вспоминать, и грустно, и смешно. Как говорил "Ну это же "Аль-Каида"*". Вроде так, что "Аль-Каида"* - вообще плохо, но когда против вас воюют, ну ничего. Ну что это такое? Вот всё это и ведёт к конфликтам", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.* Запрещенная в России террористическая организацияВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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северный кавказ, великий новгород, владимир путин, аль-каида, валдай, безопасность, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Северный Кавказ, Великий Новгород, Владимир Путин, Аль-Каида, Валдай, Безопасность, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин вспомнил об отношении стран к действиям "Аль-Каиды"* на Кавказе
Путин заявил, что страны оправдывали "Аль-Каиду", когда она воевала против РФ
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о террористических атаках "Аль-Каиды"* (запрещена в РФ) на территории Северного Кавказа, вспомнил отношение других государств к этому: "Аль-Каида"* - плохо, но когда против РФ - хорошо.
Глава государства в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вспомнил годы своей работы главой правительства, которое возглавил в 1999 году, а также терроризм на Северном Кавказе.
"Думаю, что российские граждане, специалисты, которые в этом зале находятся, тоже хорошо помнят, какие силы стояли за террористами на Северном Кавказе, откуда и в каких объёмах они получали оружие, деньги, моральную, политическую, идеологическую, информационную поддержку. Даже смешно вспоминать, и грустно, и смешно. Как говорил "Ну это же "Аль-Каида"*". Вроде так, что "Аль-Каида"* - вообще плохо, но когда против вас воюют, ну ничего. Ну что это такое? Вот всё это и ведёт к конфликтам", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
* Запрещенная в России террористическая организация