https://ria.ru/20241107/putin--1982512204.html

Путин спрогнозировал особую роль региональных организаций в новом мире

Путин спрогнозировал особую роль региональных организаций в новом мире - РИА Новости, 07.11.2024

Путин спрогнозировал особую роль региональных организаций в новом мире

Президент России Владимир Путин спрогнозировал особую роль региональных организаций в новом мире, поскольку страны-соседи имеют схожие интересы. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:30

2024-11-07T20:30

2024-11-07T20:41

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин спрогнозировал особую роль региональных организаций в новом мире, поскольку страны-соседи имеют схожие интересы."Считаю, что особую роль в будущем будут играть региональные организации. Страны-соседи, как бы сложно ни складывались отношения между ними, всегда объединяют общие интересы стабильности и безопасности, компромиссы, простых жизненно необходимые им для достижения оптимальных условий собственного развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Кроме того, Путин отметил, что отношения в новом мире не будут простыми именно в силу своего многообразия. "Чем больше полноправных участников процесса, тем сложнее, конечно, найти оптимальные устраивающие всех варианты. Зато, когда он найден, есть надежда, что решение окажется устойчивым и долгосрочным", - подчеркнул он.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982510086.html

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валдай

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владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, валдай, в мире