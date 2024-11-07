https://ria.ru/20241107/protivogazy-1982334609.html

МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами

МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами - РИА Новости, 07.11.2024

МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами

Обеспеченность взрослых россиян, проживающих возле потенциально опасных объектов, защитными противогазами, составляет почти 78%, детей - около 90%, сообщает МЧС РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T02:57

2024-11-07T02:57

2024-11-07T02:57

россия

северо-кавказский федеральный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обеспеченность взрослых россиян, проживающих возле потенциально опасных объектов, защитными противогазами, составляет почти 78%, детей - около 90%, сообщает МЧС России. К потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Как следует из размещенной на сайте МЧС РФ таблицы "Показатели обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты", самый высокий показатель по гражданским противогазам в Уральском федеральном округе (100%). Далее следуют Северо-Западный (82,2%) и Сибирский (80,7%) федеральные округа. Меньше всего противогазов для взрослых накоплено в Северо-Кавказском федеральном округе (65,7%), а средний показатель по России составляет 77,5%. По обеспеченности детскими противогазами первенствуют Приволжский (100%), Северо-Западный (98,6%), Сибирский (94,2%), а также Дальневосточный (93,4%) федеральные округа. Средняя обеспеченность средствами индивидуальной защиты для детей по стране достигла 89,1%.

https://ria.ru/20241102/mchs-1981455867.html

https://ria.ru/20241029/mchs-1980611800.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

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россия, северо-кавказский федеральный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество