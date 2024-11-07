https://ria.ru/20241107/protivogazy-1982334609.html
МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами
МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами - РИА Новости, 07.11.2024
МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами
Обеспеченность взрослых россиян, проживающих возле потенциально опасных объектов, защитными противогазами, составляет почти 78%, детей - около 90%, сообщает МЧС РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:57
2024-11-07T02:57
2024-11-07T02:57
россия
северо-кавказский федеральный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762556826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9b2ead7fe348cb7776c7d3222bccc91.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Обеспеченность взрослых россиян, проживающих возле потенциально опасных объектов, защитными противогазами, составляет почти 78%, детей - около 90%, сообщает МЧС России. К потенциально опасным относятся объекты, которые используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Как следует из размещенной на сайте МЧС РФ таблицы "Показатели обеспеченности населения средствами индивидуальной защиты", самый высокий показатель по гражданским противогазам в Уральском федеральном округе (100%). Далее следуют Северо-Западный (82,2%) и Сибирский (80,7%) федеральные округа. Меньше всего противогазов для взрослых накоплено в Северо-Кавказском федеральном округе (65,7%), а средний показатель по России составляет 77,5%. По обеспеченности детскими противогазами первенствуют Приволжский (100%), Северо-Западный (98,6%), Сибирский (94,2%), а также Дальневосточный (93,4%) федеральные округа. Средняя обеспеченность средствами индивидуальной защиты для детей по стране достигла 89,1%.
https://ria.ru/20241102/mchs-1981455867.html
https://ria.ru/20241029/mchs-1980611800.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762556826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6734956a14e882577d6979561b392dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северо-кавказский федеральный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС раскрыло данные по обеспеченности населения противогазами
МЧС: почти 78% жителей рядом с опасными объектами обеспечены противогазами