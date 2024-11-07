В Смоленской области женщине пришлось самой везти тело матери в морг
Прокуратура: женщине пришлось самой везти тело матери в морг под Смоленском
Прокуратура. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области начала проверку после публикации в соцсетях истории о том, как жительнице региона после сообщения о смерти матери пришлось самой вытаскивать ее тело из оврага и везти в морг.
В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" появилась история женщины, которая рассказала, что 31 октября ей сообщили о найденном в овраге в Починковском районе теле ее матери. Поскольку, как ей сказали, услуга перевозки трупов платная, женщине вместе с мужем и полицейским пришлось втроем вытаскивать тело из оврага и везти его в морг в Смоленск за 30 километров на заднем сиденье своей машины. Для того, чтобы попасть в морг, который был уже закрыт, потому что работает до 15.00, автору публикации, по ее словам, потребовалось заехать в больницу за ключами и самостоятельно разместить тело матери в морге, а затем отвезти ключи обратно. Женщина возмутилась тем, что подобная ситуация возможна в XXI веке.
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"Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле и судебно-экспертной деятельности", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Смоленской области. Отмечается, что проверка начата после публикации в соцсетях о том, как "в Починковском районе местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело умершей родственницы в морг".
Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов и должностных лиц. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования, информирует прокуратура.