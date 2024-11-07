Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области женщине пришлось самой везти тело матери в морг - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/prokuratura-1982471882.html
В Смоленской области женщине пришлось самой везти тело матери в морг
В Смоленской области женщине пришлось самой везти тело матери в морг - РИА Новости, 07.11.2024
В Смоленской области женщине пришлось самой везти тело матери в морг
Прокуратура Смоленской области начала проверку после публикации в соцсетях истории о том, как жительнице региона после сообщения о смерти матери пришлось самой... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:47
2024-11-07T17:47
происшествия
смоленская область
починковский район
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области начала проверку после публикации в соцсетях истории о том, как жительнице региона после сообщения о смерти матери пришлось самой вытаскивать ее тело из оврага и везти в морг. В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" появилась история женщины, которая рассказала, что 31 октября ей сообщили о найденном в овраге в Починковском районе теле ее матери. Поскольку, как ей сказали, услуга перевозки трупов платная, женщине вместе с мужем и полицейским пришлось втроем вытаскивать тело из оврага и везти его в морг в Смоленск за 30 километров на заднем сиденье своей машины. Для того, чтобы попасть в морг, который был уже закрыт, потому что работает до 15.00, автору публикации, по ее словам, потребовалось заехать в больницу за ключами и самостоятельно разместить тело матери в морге, а затем отвезти ключи обратно. Женщина возмутилась тем, что подобная ситуация возможна в XXI веке. "Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле и судебно-экспертной деятельности", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Смоленской области. Отмечается, что проверка начата после публикации в соцсетях о том, как "в Починковском районе местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело умершей родственницы в морг". Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов и должностных лиц. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования, информирует прокуратура.
https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html
https://ria.ru/20241018/vrach-1978637145.html
смоленская область
починковский район
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, починковский район, смоленск
Происшествия, Смоленская область, Починковский район, Смоленск
В Смоленской области женщине пришлось самой везти тело матери в морг

Прокуратура: женщине пришлось самой везти тело матери в морг под Смоленском

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области начала проверку после публикации в соцсетях истории о том, как жительнице региона после сообщения о смерти матери пришлось самой вытаскивать ее тело из оврага и везти в морг.
В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" появилась история женщины, которая рассказала, что 31 октября ей сообщили о найденном в овраге в Починковском районе теле ее матери. Поскольку, как ей сказали, услуга перевозки трупов платная, женщине вместе с мужем и полицейским пришлось втроем вытаскивать тело из оврага и везти его в морг в Смоленск за 30 километров на заднем сиденье своей машины. Для того, чтобы попасть в морг, который был уже закрыт, потому что работает до 15.00, автору публикации, по ее словам, потребовалось заехать в больницу за ключами и самостоятельно разместить тело матери в морге, а затем отвезти ключи обратно. Женщина возмутилась тем, что подобная ситуация возможна в XXI веке.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
19 октября, 17:49
"Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о похоронном деле и судебно-экспертной деятельности", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Смоленской области. Отмечается, что проверка начата после публикации в соцсетях о том, как "в Починковском районе местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело умершей родственницы в морг".
Сообщается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов и должностных лиц. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты все необходимые меры реагирования, информирует прокуратура.
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Прокуратура Приамурья даст оценку действиям врача, оскорблявшего пациентов
18 октября, 04:56
 
ПроисшествияСмоленская областьПочинковский районСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала