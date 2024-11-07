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Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года

Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года - РИА Новости, 07.11.2024

Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года

Почти 71 тысячу онлайн-заявок на питание для беременных и молодых матерей оформили жители Московской области с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:27

2024-11-07T15:27

2024-11-07T15:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.Почти 71 тысячу онлайн-заявок на питание для беременных и молодых матерей оформили жители Московской области с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправления региона.Представители ведомства напомнили, что на соответствующие меры поддержки могут рассчитывать беременные женщины с 12-недельного срока. Кроме того, средства выплачивают кормящим матерям в течение шести месяцев после рождения ребенка, а также детям до трех лет.Регистрацию в программе можно произвести на региональном портале госуслуг или на платформе "Добродел". Жительницам Подмосковья, стоящим на учете в медицинских учреждениях, дополнительно обращаться с заявлением не нужно. В подобном случае необходимо проверить сведения в личном кабинете и отправить заявку.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)