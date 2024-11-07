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Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года - РИА Новости, 07.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:27 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/produkty-1982442116.html
Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года
Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года - РИА Новости, 07.11.2024
Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года
Почти 71 тысячу онлайн-заявок на питание для беременных и молодых матерей оформили жители Московской области с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:27
2024-11-07T15:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.Почти 71 тысячу онлайн-заявок на питание для беременных и молодых матерей оформили жители Московской области с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправления региона.Представители ведомства напомнили, что на соответствующие меры поддержки могут рассчитывать беременные женщины с 12-недельного срока. Кроме того, средства выплачивают кормящим матерям в течение шести месяцев после рождения ребенка, а также детям до трех лет.Регистрацию в программе можно произвести на региональном портале госуслуг или на платформе "Добродел". Жительницам Подмосковья, стоящим на учете в медицинских учреждениях, дополнительно обращаться с заявлением не нужно. В подобном случае необходимо проверить сведения в личном кабинете и отправить заявку.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 70 тысяч заявок на питание для беременных оформили в МО с начала года

© iStock.com / Kurgu128Холодильник с продуктами питания
Холодильник с продуктами питания - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / Kurgu128
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.Почти 71 тысячу онлайн-заявок на питание для беременных и молодых матерей оформили жители Московской области с начала 2024 года. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на мингосуправления региона.
Представители ведомства напомнили, что на соответствующие меры поддержки могут рассчитывать беременные женщины с 12-недельного срока. Кроме того, средства выплачивают кормящим матерям в течение шести месяцев после рождения ребенка, а также детям до трех лет.
Регистрацию в программе можно произвести на региональном портале госуслуг или на платформе "Добродел". Жительницам Подмосковья, стоящим на учете в медицинских учреждениях, дополнительно обращаться с заявлением не нужно. В подобном случае необходимо проверить сведения в личном кабинете и отправить заявку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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