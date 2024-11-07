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Регионы получат допфинансирование на неонатальный скрининг новорожденных - РИА Новости, 07.11.2024
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10:46 07.11.2024 (обновлено: 10:54 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/pravitelstvo-1982375104.html
Регионы получат допфинансирование на неонатальный скрининг новорожденных
Регионы получат допфинансирование на неонатальный скрининг новорожденных - РИА Новости, 07.11.2024
Регионы получат допфинансирование на неонатальный скрининг новорожденных
Кабмин направит регионам около 770 миллионов рублей на проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых, соответствующий документ размещен на сайте РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:46
2024-11-07T10:54
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кабмин направит регионам около 770 миллионов рублей на проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "На проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых из федерального бюджета в 2024 году будет дополнительно направлено около 770 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование будет предоставлено регионам в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга", который входит в государственную программу "Развитие здравоохранения", - говорится в документе.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Регионы получат допфинансирование на неонатальный скрининг новорожденных

Регионам направят 770 миллионов рублей на неонатальный скрининг новорожденных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кабмин направит регионам около 770 миллионов рублей на проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"На проведение расширенного неонатального скрининга новорождённых из федерального бюджета в 2024 году будет дополнительно направлено около 770 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование будет предоставлено регионам в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга", который входит в государственную программу "Развитие здравоохранения", - говорится в документе.
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ОбществоМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
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