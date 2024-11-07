https://ria.ru/20241107/pravitelstvo-1982367409.html

В России утвердили правила перевода имен с латиницы на кириллицу

В России утвердили правила перевода имен с латиницы на кириллицу - РИА Новости, 07.11.2024

В России утвердили правила перевода имен с латиницы на кириллицу

Кабмин РФ утвердил правила перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан с латинского написания на кириллицу, соответствующее постановление... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:23

2024-11-07T10:23

2024-11-07T10:23

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общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил правила перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан с латинского написания на кириллицу, соответствующее постановление опубликовано в четверг. "Утвердить прилагаемые Правила перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, с латинского написания на кириллическое написание", - говорится в постановлении. Перевод осуществляется путем использования сервиса машинного перевода, отмечается в документе. Он представляет собой программный комплекс, обеспечивающий обработку входящего запроса, перевод по правилам, учитывающим специальные фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка, и формирование ответа. "При оформлении иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию и российских виз, а также при реализации полномочий министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере миграции перевод осуществляется на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне (при наличии) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина", - гласит пункт правил. При пересечении иностранными гражданами государственной границы Российской Федерации перевод осуществляется в информационных системах ФСБ РФ на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина посредством локальных версий сервиса машинного перевода.

https://ria.ru/20241015/kredit-1978082959.html

https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество