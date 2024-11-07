https://ria.ru/20241107/pozhar-1982337098.html

В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей

В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 07.11.2024

В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли при пожаре в Магадане, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T04:10

2024-11-07T04:10

2024-11-07T04:10

магадан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в Магадане, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. "Следователи регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех лиц. В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1991 года рождения и трех малолетних детей возрастом от 6 до 10 лет", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте происшествия работают следователи.

https://ria.ru/20241106/pozhar-1982241468.html

магадан

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магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия