https://ria.ru/20241107/pozhar-1982337098.html
В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей
В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей - РИА Новости, 07.11.2024
В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Магадане, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:10
2024-11-07T04:10
2024-11-07T04:10
магадан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в Магадане, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону. "Следователи регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре четырех лиц. В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1991 года рождения и трех малолетних детей возрастом от 6 до 10 лет", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте происшествия работают следователи.
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магадан, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Магадан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В результате пожара в Магадане погибли женщина и трое детей
При пожаре в Магадане погибли женщина и трое детей, возбуждено уголовное дело