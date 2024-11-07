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Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии - РИА Новости, 07.11.2024
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13:26 07.11.2024 (обновлено: 13:28 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/posolstvo-1982409463.html
Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии
Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии - РИА Новости, 07.11.2024
Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии
Посольство помогает гражданам России, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогама из-за поломки, с организацией выезда из Японии,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:26
2024-11-07T13:28
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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Посольство помогает гражданам России, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогама из-за поломки, с организацией выезда из Японии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Посольство сообщило, что в четверг в консульский отдел посольства России в Японии обратились около 50 граждан России по телефону и электронной почте с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. "По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Оказываем соотечественникам необходимую помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение", - отметили в дипмиссии. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения американскому владельцу лайнера - компании Royal Caribbean. Посольство отмечает, что соответствующая информация, включая контактные данные ответственного лица в Иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub. "Посольство держит ситуацию на контроле", - подчеркнула дипмиссия. Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что на круизном судне в Японии застряло около 600 граждан России.
https://ria.ru/20241107/yaponiya-1982403211.html
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в мире, россия, япония, токио, происшествия
В мире, Россия, Япония, Токио, Происшествия
Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии

Посольство помогает застрявшим на судне в Японии россиянам в организации выезда

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКруизный лайнер Spectrum of the Seas
Круизный лайнер Spectrum of the Seas - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Круизный лайнер Spectrum of the Seas. Архивное фото
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ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Посольство помогает гражданам России, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогама из-за поломки, с организацией выезда из Японии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Посольство сообщило, что в четверг в консульский отдел посольства России в Японии обратились около 50 граждан России по телефону и электронной почте с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама.
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"По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Оказываем соотечественникам необходимую помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение", - отметили в дипмиссии. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения американскому владельцу лайнера - компании Royal Caribbean.
Посольство отмечает, что соответствующая информация, включая контактные данные ответственного лица в Иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub.
"Посольство держит ситуацию на контроле", - подчеркнула дипмиссия.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что на круизном судне в Японии застряло около 600 граждан России.
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