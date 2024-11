Посольство помогает россиянам, застрявшим на круизном лайнере в Японии

https://ria.ru/20241107/posolstvo-1982409463.html

2024-11-07T13:26

2024-11-07T13:26

2024-11-07T13:28

ТОКИО, 7 ноя – РИА Новости. Посольство помогает гражданам России, застрявшим на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогама из-за поломки, с организацией выезда из Японии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Посольство сообщило, что в четверг в консульский отдел посольства России в Японии обратились около 50 граждан России по телефону и электронной почте с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. "По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находится 538 граждан нашей страны, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Оказываем соотечественникам необходимую помощь, включая консульскую поддержку и консультационно-информационное сопровождение", - отметили в дипмиссии. Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда российских граждан из страны при условии прямого обращения американскому владельцу лайнера - компании Royal Caribbean. Посольство отмечает, что соответствующая информация, включая контактные данные ответственного лица в Иммиграционной службе Японии, была доведена до находящихся на борту соотечественников, включая представителя компании CruClub. "Посольство держит ситуацию на контроле", - подчеркнула дипмиссия. Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что на круизном судне в Японии застряло около 600 граждан России.

