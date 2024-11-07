https://ria.ru/20241107/pomilovanie-1982566090.html
Лукашенко помиловал еще 31 осужденного за экстремизм
Лукашенко помиловал еще 31 осужденного за экстремизм - РИА Новости, 08.11.2024
Лукашенко помиловал еще 31 осужденного за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности, сообщила в четверг РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-07T02:39
2024-11-07T02:39
2024-11-08T03:05
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности, сообщила в четверг пресс-служба главы государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности. Помилованы 2 женщины и 29 мужчин, 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 – многодетные", — говорится в сообщении. Подчеркивается, что осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. При этом министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением. Пресс-служба не называет фамилии помилованных лиц. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, Лукашенко помиловал 30 человек и 16 августа 30 человек. Второго июля президент анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.
https://ria.ru/20240916/lukashenko-1972993412.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко помиловал еще 31 осужденного за экстремизм
Пресс-служба Лукашенко: помилован 31 человек, прежде осужденный за экстремизм
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности, сообщила
в четверг пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности. Помилованы 2 женщины и 29 мужчин, 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 – многодетные", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. При этом министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.
Пресс-служба не называет фамилии помилованных лиц.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Лукашенко 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, Лукашенко помиловал 30 человек и 16 августа 30 человек.
Второго июля президент анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.