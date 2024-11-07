https://ria.ru/20241107/politsiya-1982438067.html
В Подмосковье мужчины устроили стрельбу из окна многоэтажки
В Подмосковье мужчины устроили стрельбу из окна многоэтажки - РИА Новости, 07.11.2024
В Подмосковье мужчины устроили стрельбу из окна многоэтажки
Полиция задержала двоих мужчин в состоянии опьянения, устроивших стрельбу из автоматов из окна многоэтажки в Подмосковье, пострадавших нет, сообщила начальник... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:08
2024-11-07T15:08
2024-11-07T15:08
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татьяна петрова
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сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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Москва, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двоих мужчин в состоянии опьянения, устроивших стрельбу из автоматов из окна многоэтажки в Подмосковье, пострадавших нет, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть УМВД России "Пушкинское" поступило сообщение о стрельбе из окна одного из многоквартирных домов по улице Просвещения. "Прибывшими полицейскими и сотрудниками Росгвардии в квартире, из которой велась стрельба, были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин в возрасте 37 лет с признаками опьянения", – сказала Петрова. По ее словам, в ходе осмотра места происшествия полиция обнаружила и изъяла предмет, конструктивно схожий с охолощенным автоматом АК и девять гильз, которые были направлены на баллистическую экспертизу. В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство), отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241102/moskva-1981508093.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), татьяна петрова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье мужчины устроили стрельбу из окна многоэтажки
В Подмосковье задержали двух мужчин, стрелявших из автоматов из окна многоэтажки