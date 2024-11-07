https://ria.ru/20241107/politika-1982401340.html

Политика Трампа останется непредсказуемой, считает эксперт

Политика Трампа останется непредсказуемой, считает эксперт - РИА Новости, 07.11.2024

Политика Трампа останется непредсказуемой, считает эксперт

Внешняя политика будущей администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа будет такой же непредсказуемой, как и в первый срок с 2016 по 2020 годы, что РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:47

2024-11-07T12:47

2024-11-07T12:47

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Внешняя политика будущей администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа будет такой же непредсказуемой, как и в первый срок с 2016 по 2020 годы, что коснется и отношений с РФ, но "новый" Трамп стал, совершенно очевидно, более критичным в отношении гегемонии США в мире, а также военных конфликтов, так или иначе спровоцированных его страной, сказал в беседе с РИА Новости эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке. "Во время своего первого мандата Дональд Трамп вел себя непредсказуемо, что делает непредсказуемой его будущую политику в отношении НАТО, России, Украины, Китая, а также палестино-израильского конфликта и Ирана", - считает эксперт. Он пояснил, что "победа Трампа на выборах может привести к снижению вовлеченности США в дела НАТО, но это по-прежнему остается только предположением". "Во время своего первого мандата Трамп критиковал уровень расходов, в которые обходилось содержание НАТО, и поставил под вопрос пользу от этой организации. Но в итоге он так и не принял никаких критически важных решений, непосредственно влияющих на НАТО", - указал Жиль-Эммануэль Жаке. Он также напомнил, что "по итогам голосования в конгрессе, Трамп также утвердил множество санкций в отношении России". "Он (в первый срок президентства – ред.) также не ставил под сомнение американскую гегемонию, в частности, по причине того, что был окружен неоконсерваторами, такими как его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, а также израильскую оккупацию сирийский Голанских высот. Эти два решения были приняты в нарушение международного права и резолюций ООН. Его единственным критически важным решением могло стать намерение вывести войска США из восточной части Сирии, где они находились без мандата ООН, но в итоге он отказался от принятия такого решения", - подчеркнул эксперт.При этом он указал, что "сам Трамп не является неоконсерватором, он стал более критично относиться к гегемонии США в мире и к войнам, спровоцированным его страной". "Более того, сейчас он окружен выходцами из Демократической партии, которые очень критически относятся к вмешательству США за рубежом, такие как Талси Габбард", - добавил собеседник агентства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джон болтон, камала харрис, нато, оон