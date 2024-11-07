https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982389523.html
В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей
В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.11.2024
В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей
Свыше 60 миллиардов рублей из бюджета региона планируют направить на модернизацию котельных и сетей в 2025-2027 году, модернизация коснется свыше 500 котельных, РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:50
2024-11-07T11:50
2024-11-07T11:50
новости подмосковья
экономика
жкх
московская область (подмосковье)
московская областная дума
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62814/99/628149965_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_89d427193ef6b36b60b7778e3e26b9b8.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 60 миллиардов рублей из бюджета региона планируют направить на модернизацию котельных и сетей в 2025-2027 году, модернизация коснется свыше 500 котельных, сообщили в Мособлдуме. "За три года на модернизацию котельных и сетей в Подмосковье планируется направить свыше 60 миллиардов рублей", - отмечается в Telegram- канале Мособлдумы. Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 года сообщил, что модернизация за три года коснётся свыше 500 котельных, из которых более 330 будут введены в следующем году. А также свыше 560 километров сетей, из которых 490 - в 2025 году, следует из сообщения.
https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982380942.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62814/99/628149965_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_bc68905c21ecbd9a72b2df68e33ec164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, московская область (подмосковье), московская областная дума, telegram
Новости Подмосковья, Экономика, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Telegram