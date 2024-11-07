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В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.11.2024
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Новости Подмосковья
 
11:50 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982389523.html
В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей
В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.11.2024
В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей
Свыше 60 миллиардов рублей из бюджета региона планируют направить на модернизацию котельных и сетей в 2025-2027 году, модернизация коснется свыше 500 котельных, РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:50
2024-11-07T11:50
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 60 миллиардов рублей из бюджета региона планируют направить на модернизацию котельных и сетей в 2025-2027 году, модернизация коснется свыше 500 котельных, сообщили в Мособлдуме. "За три года на модернизацию котельных и сетей в Подмосковье планируется направить свыше 60 миллиардов рублей", - отмечается в Telegram- канале Мособлдумы. Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 года сообщил, что модернизация за три года коснётся свыше 500 котельных, из которых более 330 будут введены в следующем году. А также свыше 560 километров сетей, из которых 490 - в 2025 году, следует из сообщения.
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экономика, жкх, московская область (подмосковье), московская областная дума, telegram
Новости Подмосковья, Экономика, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Telegram

В Подмосковье на модернизацию котельных направят свыше 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖилые дома Подмосковья
Жилые дома Подмосковья - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Жилые дома Подмосковья. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Свыше 60 миллиардов рублей из бюджета региона планируют направить на модернизацию котельных и сетей в 2025-2027 году, модернизация коснется свыше 500 котельных, сообщили в Мособлдуме.
"За три года на модернизацию котельных и сетей в Подмосковье планируется направить свыше 60 миллиардов рублей", - отмечается в Telegram- канале Мособлдумы.
Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 года сообщил, что модернизация за три года коснётся свыше 500 котельных, из которых более 330 будут введены в следующем году. А также свыше 560 километров сетей, из которых 490 - в 2025 году, следует из сообщения.
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