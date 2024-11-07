https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982380942.html
Услугу оформления субсидий для бизнеса улучшили на регпортале Подмосковья
Услугу оформления субсидий для бизнеса улучшили на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 07.11.2024
Услугу оформления субсидий для бизнеса улучшили на регпортале Подмосковья
На портале госуслуг Московской области к услуге по оформлению субсидий для бизнеса подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:11
2024-11-07T11:11
2024-11-07T11:11
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На портале госуслуг Московской области к услуге по оформлению субсидий для бизнеса подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Если пользователь решит оформить повторное заявление на услугу, то новый онлайн-сервис выведет на экран модальное окно, где будет указано, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства, и закроет возможность подачи новой заявки. Таким образом, если заявление уже было подано, но ответ от ведомства пока не поступил, то необходимо будет дождаться его обработки и только после этого снова заполнять онлайн-форму. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги", – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Услуга "Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы" доступна на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Поддержка бизнеса и предпринимателей". Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, указать цель обращения – частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования, либо частичная компенсация затрат субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. После этого следует заполнить поля заявления и приложить подтверждающие документы. Ведомство рассмотрит заявление. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На портале госуслуг Московской области к услуге по оформлению субсидий для бизнеса подключили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Если пользователь решит оформить повторное заявление на услугу, то новый онлайн-сервис выведет на экран модальное окно, где будет указано, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства, и закроет возможность подачи новой заявки. Таким образом, если заявление уже было подано, но ответ от ведомства пока не поступил, то необходимо будет дождаться его обработки и только после этого снова заполнять онлайн-форму. Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги", – подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга "Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы" доступна на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Поддержка бизнеса и предпринимателей". Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, указать цель обращения – частичная компенсация затрат, связанных с приобретением оборудования, либо частичная компенсация затрат субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. После этого следует заполнить поля заявления и приложить подтверждающие документы.
Ведомство рассмотрит заявление. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.