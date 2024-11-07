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Российский софт можно продвигать под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 07.11.2024
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20:45 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/po-1982516925.html
Российский софт можно продвигать под брендом "Сделано в России"
Российский софт можно продвигать под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 07.11.2024
Российский софт можно продвигать под брендом "Сделано в России"
Российскому ПО в рамках добровольной сертификации "Сделано в России" доступны инструменты комплексного экспортного продвижения под национальным брендом,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:45
2024-11-07T20:45
экономика
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российскому ПО в рамках добровольной сертификации "Сделано в России" доступны инструменты комплексного экспортного продвижения под национальным брендом, рассказал на полях SOC Forum 2024 директор по клиентской работе Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков.По его словам, РЭЦ как институт поддержки отвечает задаче познакомить потенциальных заказчиков с возможностями российских решений в сфере информационной безопасности и донести до них ключевые преимущества отечественного ПО. Это возможно через широкий маркетинговый инструментарий продвижения под национальным брендом Made in Russia, который развивает РЭЦ."Инструменты поддержки РЭЦ, в том числе, направлены на маркетинговое продвижение российских решений на зарубежных рынках. Программа "Сделано в России" нацелена в первую очередь на повышение узнаваемости российской продукции и формирования доверия к ней. Российское ПО также может пройти сертификацию и в перспективе использовать возможности программы", – сказал Мудраков.Он подчеркнул, что российские решения в сфере информационной безопасности с учетом опыта последних лет демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности и являются одними из первых приоритетов среди ПО для экспортного продвижения."Чего ждут от российских технологий информационной безопасности иностранные заказчики – готовности не только поставлять решение, но и обучать местные кадры, осуществлять локализацию технологий", – отметил представитель РЭЦ.6-8 ноября в Москве проходит SOC FORUM – одно из крупнейших специализированных мероприятий в области информационной безопасности.
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экономика, россия
Экономика, Россия

Российский софт можно продвигать под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДиректор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр" Алексей Мудраков и вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова
Директор по клиентской работе АО Российский экспортный центр Алексей Мудраков и вице-президент Лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор по клиентской работе АО "Российский экспортный центр" Алексей Мудраков и вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российскому ПО в рамках добровольной сертификации "Сделано в России" доступны инструменты комплексного экспортного продвижения под национальным брендом, рассказал на полях SOC Forum 2024 директор по клиентской работе Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков.
По его словам, РЭЦ как институт поддержки отвечает задаче познакомить потенциальных заказчиков с возможностями российских решений в сфере информационной безопасности и донести до них ключевые преимущества отечественного ПО. Это возможно через широкий маркетинговый инструментарий продвижения под национальным брендом Made in Russia, который развивает РЭЦ.
"Инструменты поддержки РЭЦ, в том числе, направлены на маркетинговое продвижение российских решений на зарубежных рынках. Программа "Сделано в России" нацелена в первую очередь на повышение узнаваемости российской продукции и формирования доверия к ней. Российское ПО также может пройти сертификацию и в перспективе использовать возможности программы", – сказал Мудраков.
Он подчеркнул, что российские решения в сфере информационной безопасности с учетом опыта последних лет демонстрируют высокий уровень конкурентоспособности и являются одними из первых приоритетов среди ПО для экспортного продвижения.
"Чего ждут от российских технологий информационной безопасности иностранные заказчики – готовности не только поставлять решение, но и обучать местные кадры, осуществлять локализацию технологий", – отметил представитель РЭЦ.
6-8 ноября в Москве проходит SOC FORUM – одно из крупнейших специализированных мероприятий в области информационной безопасности.
 
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