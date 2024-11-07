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Песков оценил перспективы новой администрации США - РИА Новости, 07.11.2024
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18:39 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/peskov-1982485766.html
Песков оценил перспективы новой администрации США
Песков оценил перспективы новой администрации США - РИА Новости, 07.11.2024
Песков оценил перспективы новой администрации США
Если новая администрация США во главе с победившим на выборах республиканцем Дональдом Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:39
2024-11-07T18:39
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украина
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Если новая администрация США во главе с победившим на выборах республиканцем Дональдом Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей", - сказал Песков журналистам. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, NBC, Выборы президента США — 2024
Песков оценил перспективы новой администрации США

Песков: если новая администрация США будет добиваться мира, она будет лучше

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Если новая администрация США во главе с победившим на выборах республиканцем Дональдом Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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