https://ria.ru/20241107/peskov-1982485766.html

Песков оценил перспективы новой администрации США

Песков оценил перспективы новой администрации США - РИА Новости, 07.11.2024

Песков оценил перспективы новой администрации США

Если новая администрация США во главе с победившим на выборах республиканцем Дональдом Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:39

2024-11-07T18:39

2024-11-07T18:39

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Если новая администрация США во главе с победившим на выборах республиканцем Дональдом Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей", - сказал Песков журналистам. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html

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