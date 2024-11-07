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Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину - РИА Новости, 07.11.2024
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18:21 07.11.2024 (обновлено: 18:30 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peskov-1982481617.html
Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину
Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину - РИА Новости, 07.11.2024
Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину
Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:21
2024-11-07T18:30
экономика
украина
европа
дмитрий песков
россия
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой."Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.
https://ria.ru/20241104/gaz-1981758041.html
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экономика, украина, европа, дмитрий песков, россия
Экономика, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину

Песков о поставках газа через Украину: это будет зависеть от покупателей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.
"Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.
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ЭкономикаУкраинаЕвропаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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