https://ria.ru/20241107/peskov-1982481617.html

Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину

Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину - РИА Новости, 07.11.2024

Песков прокомментировал возможность поставок газа через Украину

Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:21

2024-11-07T18:21

2024-11-07T18:30

экономика

украина

европа

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_1d9a993f6f46190e8df2def22ed03322.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели, продавец есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой."Там все будет зависеть от того, есть ли покупатели. Продавец есть. Но вы помните, президент уже говорил о том, что есть определенный цикл для покупки газа. И для того, чтобы начать газ покупать в день "X", в предшествующий этому дню "X" день "Y" нужно забронировать необходимое количество. Я не знаю деталей, это корпоративный вопрос - были ли забронированы необходимые количества, но мы знаем позицию Украины, которая отказалась продлевать договор о прокачке. Что будет дальше посмотрим", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Путин сообщал, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины, однако контракт заканчивается в декабре.

https://ria.ru/20241104/gaz-1981758041.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, европа, дмитрий песков, россия