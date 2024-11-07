https://ria.ru/20241107/peskov-1982480564.html
Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков
Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024
Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к установлению, продолжению и расширению контактов со всеми, кто готов к сотрудничеству на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:18
2024-11-07T18:18
2024-11-07T18:27
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к установлению, продолжению и расширению контактов со всеми, кто готов к сотрудничеству на основе равноправия, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга", - сказал Песков журналистам на вопрос, готовы ли в Кремле в возобновлению контактов с США, если такой запрос поступит."Президент Путин был и остается открытым для таких контактов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241028/peskov-1980482245.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, США, В мире
Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков
Песков: Путин выражал готовность к расширению контактов на основе равноправия