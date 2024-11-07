https://ria.ru/20241107/peskov-1982480564.html

Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков

Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков - РИА Новости, 07.11.2024

Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения, заявил Песков

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к установлению, продолжению и расширению контактов со всеми, кто готов к сотрудничеству на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:18

2024-11-07T18:18

2024-11-07T18:27

владимир путин

дмитрий песков

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970727071_0:70:2837:1666_1920x0_80_0_0_d8d94e09ee1a5126c7c32737f4de4291.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к установлению, продолжению и расширению контактов со всеми, кто готов к сотрудничеству на основе равноправия, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга", - сказал Песков журналистам на вопрос, готовы ли в Кремле в возобновлению контактов с США, если такой запрос поступит."Президент Путин был и остается открытым для таких контактов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241028/peskov-1980482245.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия, сша, в мире