Рейтинг@Mail.ru
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 07.11.2024 (обновлено: 18:34 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/peskov-1982480474.html
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле
Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:17
2024-11-07T18:34
выборы в молдавии — 2024
россия
сша
молдавия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию - ни в Америке, ни в Молдове", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982481821.html
россия
сша
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_880f6c7d4dee3908f652f2d9be338a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы в молдавии — 2024, россия, сша, молдавия, дмитрий песков, в мире
Выборы в Молдавии — 2024, Россия, США, Молдавия, Дмитрий Песков, В мире
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле

Песков: Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию - ни в Америке, ни в Молдове", - сказал Песков журналистам.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия помнит о намерении Трампа решить конфликт на Украине, заявил Песков
Вчера, 18:23
 
Выборы в Молдавии — 2024РоссияСШАМолдавияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала