https://ria.ru/20241107/peskov-1982480474.html

Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле

Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.11.2024

Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле

Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:17

2024-11-07T18:17

2024-11-07T18:34

выборы в молдавии — 2024

россия

сша

молдавия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию - ни в Америке, ни в Молдове", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982481821.html

россия

сша

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы в молдавии — 2024, россия, сша, молдавия, дмитрий песков, в мире