https://ria.ru/20241107/peskov-1982480474.html
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле
Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:17
2024-11-07T18:17
2024-11-07T18:34
выборы в молдавии — 2024
россия
сша
молдавия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию - ни в Америке, ни в Молдове", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982481821.html
россия
сша
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_880f6c7d4dee3908f652f2d9be338a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы в молдавии — 2024, россия, сша, молдавия, дмитрий песков, в мире
Выборы в Молдавии — 2024, Россия, США, Молдавия, Дмитрий Песков, В мире
Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии, заявили в Кремле
Песков: Россия не вмешивалась в выборы ни в США, ни в Молдавии