https://ria.ru/20241107/peskov-1982410354.html
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.11.2024
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
Любая возможная встреча президентов РФ и США должна быть хорошо проработана на экспертном уровне, пока никакой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:30
2024-11-07T13:30
2024-11-07T13:33
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Любая возможная встреча президентов РФ и США должна быть хорошо проработана на экспертном уровне, пока никакой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сразу встреч не бывает. Любая встреча должна быть хорошо подготовлена, и за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока никакой работы нет. Пока и рано, с кем пока работать? С администрацией Байдена мы не работаем, какие-то скудные каналы для общения технического есть, но они не носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа
Песков: любая встреча президентов России и США должна быть хорошо проработана
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Любая возможная встреча президентов РФ и США должна быть хорошо проработана на экспертном уровне, пока никакой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сразу встреч не бывает. Любая встреча должна быть хорошо подготовлена, и за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока никакой работы нет. Пока и рано, с кем пока работать? С администрацией Байдена мы не работаем, какие-то скудные каналы для общения технического есть, но они не носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис
, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.