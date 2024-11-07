https://ria.ru/20241107/peskov-1982410354.html

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Любая возможная встреча президентов РФ и США должна быть хорошо проработана на экспертном уровне, пока никакой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:30

2024-11-07T13:30

2024-11-07T13:33

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вашингтон (штат)

дональд трамп

камала харрис

дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Любая возможная встреча президентов РФ и США должна быть хорошо проработана на экспертном уровне, пока никакой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сразу встреч не бывает. Любая встреча должна быть хорошо подготовлена, и за каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока никакой работы нет. Пока и рано, с кем пока работать? С администрацией Байдена мы не работаем, какие-то скудные каналы для общения технического есть, но они не носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024