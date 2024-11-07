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Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 07.11.2024
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены
Семидесятилетний житель Мордовии осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство жены, тело которой он разрубил и спрятал в лесу, сообщает прокуратура... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:02
2024-11-07T14:02
2024-11-07T14:02
происшествия
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Семидесятилетний житель Мордовии осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство жены, тело которой он разрубил и спрятал в лесу, сообщает прокуратура региона. Судом установлено, что в июне обвиняемый около своего дома на почве ссоры нанес несколько ножевых ударов жене, а тело скинул в погреб. На следующий день мужчина топором разрубил его на 5 частей, две из которых закопал в лесопосадке, а три - на придомовой территории. Как уточняет МВД Мордовии, фрагменты тела были обнаружены в лесу в ходе поисков, которые организовали по обращению родственницы погибшей женщины в связи с ее исчезновением. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
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происшествия, россия, республика мордовия
Происшествия, Россия, Республика Мордовия
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены
Житель Мордовии получил девять лет колонии за убийство и расчленение жены