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Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 07.11.2024
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14:02 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/pensioner-1982421787.html
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 07.11.2024
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены
Семидесятилетний житель Мордовии осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство жены, тело которой он разрубил и спрятал в лесу, сообщает прокуратура... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:02
2024-11-07T14:02
происшествия
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Семидесятилетний житель Мордовии осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство жены, тело которой он разрубил и спрятал в лесу, сообщает прокуратура региона. Судом установлено, что в июне обвиняемый около своего дома на почве ссоры нанес несколько ножевых ударов жене, а тело скинул в погреб. На следующий день мужчина топором разрубил его на 5 частей, две из которых закопал в лесопосадке, а три - на придомовой территории. Как уточняет МВД Мордовии, фрагменты тела были обнаружены в лесу в ходе поисков, которые организовали по обращению родственницы погибшей женщины в связи с ее исчезновением. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
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происшествия, россия, республика мордовия
Происшествия, Россия, Республика Мордовия
Мордовский пенсионер получил срок за убийство и расчленение жены

Житель Мордовии получил девять лет колонии за убийство и расчленение жены

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Семидесятилетний житель Мордовии осужден на 9 лет колонии строгого режима за убийство жены, тело которой он разрубил и спрятал в лесу, сообщает прокуратура региона.
Судом установлено, что в июне обвиняемый около своего дома на почве ссоры нанес несколько ножевых ударов жене, а тело скинул в погреб. На следующий день мужчина топором разрубил его на 5 частей, две из которых закопал в лесопосадке, а три - на придомовой территории.
Как уточняет МВД Мордовии, фрагменты тела были обнаружены в лесу в ходе поисков, которые организовали по обращению родственницы погибшей женщины в связи с ее исчезновением. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
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