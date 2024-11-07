https://ria.ru/20241107/patsient-1982353339.html

В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта

В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта - РИА Новости, 07.11.2024

В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:13

2024-11-07T09:13

2024-11-07T09:13

общество

москва

анастасия ракова

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сердечно-сосудистые катастрофы являются главной причиной смертности во всем мире… В 2013 году для организации своевременной высокотехнологичной помощи таким пациентам мы создали инфарктную сеть. На сегодняшний день в нее входит более 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров. В них созданы все необходимые условия для диагностики, стабилизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Даже если это такие редкие случаи, как одновременно возникшие инфаркт и инсульт. Не так давно пациент именно с этим диагнозом поступил в НИИ имени Н.В. Склифосовского", - рассказала Ракова. Она пояснила, что мужчина 38 лет поступил с признаками инсульта. После осмотра невролога его срочно госпитализировали в нейрореанимацию, результаты МРТ подтвердили диагноз. После стабилизации состояния пациенту было назначено обследование, которое показало, что помимо инсульта, у него развивается инфаркт миокарда. Для оказания экстренной помощи мужчина был доставлен в рентген-операционную, где врачи выявили стеноз артерии. Чтобы восстановить нормальный кровоток, медики провели баллонную ангиопластику и установили стенд в поражённый сосуд. "Врачи слаженно и четко действовали по единым алгоритмам, разработанным в рамках нового стандарта экстренной помощи. Мужчину спасли, сейчас он чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении", - подчеркнула Ракова.

https://ria.ru/20240528/nauka-1948657006.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, анастасия ракова , нии скорой помощи имени н. в. склифосовского