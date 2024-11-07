Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/patsient-1982353339.html
В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта
В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта - РИА Новости, 07.11.2024
В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта
Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:13
2024-11-07T09:13
общество
москва
анастасия ракова
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сердечно-сосудистые катастрофы являются главной причиной смертности во всем мире… В 2013 году для организации своевременной высокотехнологичной помощи таким пациентам мы создали инфарктную сеть. На сегодняшний день в нее входит более 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров. В них созданы все необходимые условия для диагностики, стабилизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Даже если это такие редкие случаи, как одновременно возникшие инфаркт и инсульт. Не так давно пациент именно с этим диагнозом поступил в НИИ имени Н.В. Склифосовского", - рассказала Ракова. Она пояснила, что мужчина 38 лет поступил с признаками инсульта. После осмотра невролога его срочно госпитализировали в нейрореанимацию, результаты МРТ подтвердили диагноз. После стабилизации состояния пациенту было назначено обследование, которое показало, что помимо инсульта, у него развивается инфаркт миокарда. Для оказания экстренной помощи мужчина был доставлен в рентген-операционную, где врачи выявили стеноз артерии. Чтобы восстановить нормальный кровоток, медики провели баллонную ангиопластику и установили стенд в поражённый сосуд. "Врачи слаженно и четко действовали по единым алгоритмам, разработанным в рамках нового стандарта экстренной помощи. Мужчину спасли, сейчас он чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении", - подчеркнула Ракова.
https://ria.ru/20240528/nauka-1948657006.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова , нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Общество, Москва, Анастасия Ракова , НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
В Москве спасли пациента после инсульта и инфаркта

Ракова: в Москве спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета
Врач сидит за столом кабинета - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач сидит за столом кабинета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Сердечно-сосудистые катастрофы являются главной причиной смертности во всем мире… В 2013 году для организации своевременной высокотехнологичной помощи таким пациентам мы создали инфарктную сеть. На сегодняшний день в нее входит более 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров. В них созданы все необходимые условия для диагностики, стабилизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Даже если это такие редкие случаи, как одновременно возникшие инфаркт и инсульт. Не так давно пациент именно с этим диагнозом поступил в НИИ имени Н.В. Склифосовского", - рассказала Ракова.
Она пояснила, что мужчина 38 лет поступил с признаками инсульта. После осмотра невролога его срочно госпитализировали в нейрореанимацию, результаты МРТ подтвердили диагноз. После стабилизации состояния пациенту было назначено обследование, которое показало, что помимо инсульта, у него развивается инфаркт миокарда. Для оказания экстренной помощи мужчина был доставлен в рентген-операционную, где врачи выявили стеноз артерии. Чтобы восстановить нормальный кровоток, медики провели баллонную ангиопластику и установили стенд в поражённый сосуд.
"Врачи слаженно и четко действовали по единым алгоритмам, разработанным в рамках нового стандарта экстренной помощи. Мужчину спасли, сейчас он чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении", - подчеркнула Ракова.
Модель мозга в руках у врача - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В России предложили новый подход к восстановлению после инсульта
28 мая, 09:00
 
ОбществоМоскваАнастасия РаковаНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала