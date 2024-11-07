https://ria.ru/20241107/patsev-1982428373.html

Умер экс-посол России в Финляндии Александр Пацев

Умер экс-посол России в Финляндии Александр Пацев - РИА Новости, 07.11.2024

Умер экс-посол России в Финляндии Александр Пацев

МИД России сообщил о кончине экс-посла РФ в Финляндии Александра Пацева. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:37

2024-11-07T14:37

2024-11-07T14:37

россия

финляндия

ссср

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр пацев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МИД России сообщил о кончине экс-посла РФ в Финляндии Александра Пацева. В Telegram-канале министерства сообщается, что "руководство МИД России, Второй Европейский департамент, департамент кадров с прискорбием сообщают, что 6 ноября 2024 года на 89-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Александр Константинович Пацев (1936 – 2024)". В российском МИД рассказали, что Пацев родился в 1936 году в Москве, в 1959 году окончил Московский государственный историко-архивный институт, в 1969 году – Высшую дипломатическую школу. С 1959 по 1966 годы трудился в органах московского городского и центрального комитетов ВЛКСМ. В системе МИД России Пацев работал с 1969 года, сначала в центральном аппарате, затем в посольствах СССР в Иране и Зимбабве. С 1990 по 1996 годах Пацев был послом СССР/России в султанате Оман. В 1997 году занял пост посла МИД РФ по особым поручениям. С 1997 по 1999 годах трудился послом России в Узбекистане, а с 1999-2003 годах - послом в России в Финляндии. В 2003-2008 годах занимал пост директора особняка МИД России. В разное время дипломат был награжден Орденом Дружбы, медалями, званиями "Ветеран труда" и "Почётный работник МИД России". "Светлая память об Александре Константиновиче, опытном дипломате, чутком и ответственном руководителе, серьёзном историке, добром и надёжном товарище навсегда сохранится в наших сердцах", - заключили в российском МИД.

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россия, финляндия, ссср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр пацев