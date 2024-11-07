https://ria.ru/20241107/patrushev-1982393839.html

Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении"

Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении" - РИА Новости, 07.11.2024

Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении"

Морская коллегия РФ считает необходимой разработку проекта федерального закона "О судостроении", заявил российским информационным агентствам помощник президента РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:12

2024-11-07T12:12

2024-11-07T12:12

россия

николай патрушев

экономика

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Морская коллегия РФ считает необходимой разработку проекта федерального закона "О судостроении", заявил российским информационным агентствам помощник президента России, председатель коллегии Николай Патрушев. "Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым разработать проект федерального закона "О судостроении", - заявил Патрушев. По его словам, в законе должны быть регламентированы единые принципы управления судостроительной отраслью, учитывающие особенности проектирования, проведения технической экспертизы, а также ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.

https://ria.ru/20241102/podlodki-1981467096.html

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россия, николай патрушев, экономика