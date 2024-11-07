https://ria.ru/20241107/patrushev-1982393839.html
Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении"
Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении" - РИА Новости, 07.11.2024
Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении"
Морская коллегия РФ считает необходимой разработку проекта федерального закона "О судостроении", заявил российским информационным агентствам помощник президента РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:12
2024-11-07T12:12
2024-11-07T12:12
россия
николай патрушев
экономика
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Морская коллегия РФ считает необходимой разработку проекта федерального закона "О судостроении", заявил российским информационным агентствам помощник президента России, председатель коллегии Николай Патрушев. "Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым разработать проект федерального закона "О судостроении", - заявил Патрушев. По его словам, в законе должны быть регламентированы единые принципы управления судостроительной отраслью, учитывающие особенности проектирования, проведения технической экспертизы, а также ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.
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россия, николай патрушев, экономика
Россия, Николай Патрушев, Экономика
Патрушев заявил о необходимости закона "О судостроении"
Патрушев: морская коллегия призывает разработать проект закона "О судостроении"
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Морская коллегия РФ считает необходимой разработку проекта федерального закона "О судостроении", заявил российским информационным агентствам помощник президента России, председатель коллегии Николай Патрушев.
"Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым разработать проект федерального закона "О судостроении", - заявил Патрушев.
По его словам, в законе должны быть регламентированы единые принципы управления судостроительной отраслью, учитывающие особенности проектирования, проведения технической экспертизы, а также ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.