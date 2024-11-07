https://ria.ru/20241107/pasler-1982445297.html
Паслер: Оренбуржье помогает подготовить к зиме объекты Перевальского района
Паслер: Оренбуржье помогает подготовить к зиме объекты Перевальского района - РИА Новости, 07.11.2024
Паслер: Оренбуржье помогает подготовить к зиме объекты Перевальского района
Специалисты Оренбургской области продолжают помогать с подготовкой к отопительному сезону социальных объектов Перевальского района Луганской Народной... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:48
2024-11-07T15:48
2024-11-07T15:48
оренбургская область
оренбургская область
луганская народная республика
денис паслер
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты Оренбургской области продолжают помогать с подготовкой к отопительному сезону социальных объектов Перевальского района Луганской Народной Республики, с 2022 года там заменили системы отопления и источники теплоснабжения на 42 социально значимых объектах, сообщил губернатор Денис Паслер. "Оренбургская область сотрудничает с Перевальским районом Луганской Народной Республики с 2022 года. Подготовка к отопительному сезону социальных объектов – одна из приоритетных задач работы региона в подшефной территории. За это время здесь заменили системы отопления и источники теплоснабжения на 42 социально значимых объектах", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что в этом году в рамках масштабной программы по восстановлению и модернизации инфраструктуры улучшено тепло- и газоснабжение на четырех социальных объектах Перевальского округа. По поручению губернатора исполняющий обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Кабанов проверил ход выполнения работ. В поселках Ящиково, Зоринск и Бугаевка заменены котлы теплоснабжения и отремонтировано газоснабжающее оборудование. Запущена новая котельная в перевальской школе №12. Все работы завершены на 100% в соответствии с планом. Котельная мощностью 700 кВт была установлена взамен устаревшей котельной 70-х годов постройки. Теперь объект соответствует современным требованиям безопасности и российским стандартам. "Перевальская средняя школа №12 – одно из крупнейших общеобразовательных учреждений района, в котором обучается 317 учеников. Школа рассчитана на 620 ребят, а в будущем планируется разместить в здании детский сад", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, помимо замены котлов и газового оборудования, в этом году также были проведены работы по ремонту крыш многоквартирных домов, а также модернизации систем водоснабжения и отопления.
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оренбургская область, луганская народная республика, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Денис Паслер
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты Оренбургской области продолжают помогать с подготовкой к отопительному сезону социальных объектов Перевальского района Луганской Народной Республики, с 2022 года там заменили системы отопления и источники теплоснабжения на 42 социально значимых объектах, сообщил губернатор Денис Паслер.
"Оренбургская область сотрудничает с Перевальским районом Луганской Народной Республики с 2022 года. Подготовка к отопительному сезону социальных объектов – одна из приоритетных задач работы региона в подшефной территории. За это время здесь заменили системы отопления и источники теплоснабжения на 42 социально значимых объектах", – сказал Паслер, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что в этом году в рамках масштабной программы по восстановлению и модернизации инфраструктуры улучшено тепло- и газоснабжение на четырех социальных объектах Перевальского округа.
По поручению губернатора исполняющий обязанности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Кабанов проверил ход выполнения работ.
В поселках Ящиково, Зоринск и Бугаевка заменены котлы теплоснабжения и отремонтировано газоснабжающее оборудование. Запущена новая котельная в перевальской школе №12. Все работы завершены на 100% в соответствии с планом. Котельная мощностью 700 кВт была установлена взамен устаревшей котельной 70-х годов постройки. Теперь объект соответствует современным требованиям безопасности и российским стандартам.
"Перевальская средняя школа №12 – одно из крупнейших общеобразовательных учреждений района, в котором обучается 317 учеников. Школа рассчитана на 620 ребят, а в будущем планируется разместить в здании детский сад", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, помимо замены котлов и газового оборудования, в этом году также были проведены работы по ремонту крыш многоквартирных домов, а также модернизации систем водоснабжения и отопления.