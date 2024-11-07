https://ria.ru/20241107/parad-1982480105.html

Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре

Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре - РИА Новости, 07.11.2024

Парад Памяти прошел на площади Куйбышева в Самаре

Парад Памяти прошел в четверг на площади Куйбышева в Самаре, сообщило правительство Самарской области. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:14

2024-11-07T18:14

2024-11-07T18:14

россия

самара

игорь комаров

вячеслав федорищев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Парад Памяти прошел в четверг на площади Куйбышева в Самаре, сообщило правительство Самарской области. "В четверг на площади Куйбышева в Самаре состоялся Парад Памяти, посвященный 83-й годовщине Военного парада, который прошел 7 ноября 1941 года в Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны... В этом году впервые прохождение парадных расчетов сопровождал Центральный военный оркестр Министерства обороны России", - говорится в сообщении правительства региона. В торжественном марше поучаствовали более 7,5 тысяч человек из подразделений силовых структур, военных учебных центров, вузов и других организаций. В этом году тема парада - "Наша семья - наша Победа!". Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. "Парад Памяти - это пример преемственности поколений преданных Родине патриотов. Наш долг - сохранить историю подвига. В параде приняли участие не только ветераны СВО, но и будущие защитники – кадеты, курсанты, суворовцы, нахимовцы. Многие из них - сыновья и внуки героев, которые шли здесь 83 года назад. Уверена, что спустя годы на эту площадь выйдут уже их потомки", - обратилась к участникам замминистра обороны РФ, председатель Госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что Парад Памяти является одним из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти. "Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. И как много лет назад, по зову сердца, внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие. Встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Граждане нашей многонациональной страны объединились ради Победы, оказывая помощь и поддержку бойцам СВО", - сказал Комаров. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что парад олицетворяет связь времен и величие подвига советского народа. "С центральной площади Куйбышева ушли на фронт бойцы будущей 3-й ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине. А штурмовое знамя одного из соединений армии, поднятое над Рейхстагом, стало легендарным Знаменем Победы, – сказал Федорищев. В правительстве региона сообщили, что у Парада Памяти есть свои Герои. Так, 7 ноября 1941 года в военном параде в Куйбышеве участвовал ученик фабрично-заводского училища Владимир Чудайкин. Первого мая 1945 года он, будучи уже командиром танка Т-34, совершил подвиг у стен Рейхстага и стал Героем Советского Союза. В 2014 году на Параде Памяти маршировал Иван Жарский, который теперь является Героем РФ, старшим лейтенантом морской пехоты. Жарский стал известен всей стране после видео, записанного на Поклонной Горе, на выставке подбитой вражеской техники. Тогда на вопрос, за что он получил звание Героя РФ, Жарский ответил: "За любовь к Родине!". Участник СВО присутствовал и на сегодняшнем Параде Памяти.

https://ria.ru/20241105/optimizatsiya-1981997754.html

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россия, самара, игорь комаров, вячеслав федорищев, министерство обороны рф (минобороны рф)