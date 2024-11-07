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Лидеры стран ЕС и ЕПС обсудят отношения с США после выборов

Лидеры стран ЕС и ЕПС обсудят отношения с США после выборов - РИА Новости, 07.11.2024

Лидеры стран ЕС и ЕПС обсудят отношения с США после выборов

Саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием 47 глав государств и правительств и неформальный саммит Евросоюза состоятся в Будапеште спустя... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:12

2024-11-07T00:12

2024-11-07T00:12

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украина

сша

дональд трамп

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 7 ноя - РИА Новости. Саммиты Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием 47 глав государств и правительств и неформальный саммит Евросоюза состоятся в Будапеште спустя два дня после прошедших в США выборов президента. Лидеры стран под председательством Венгрии обсудят дальнейшие отношения с США, стратегию в отношении Украины и европейскую конкурентоспособность. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что двухдневный марафон станет "крупнейшим дипломатическим событием за всю историю Венгрии", а то, что он пройдет сразу после американских выборов, лишь увеличивает его значимость. Венгерский лидер называл саммит ЕПС "саммитом западного мира" в противовес саммиту БРИКС, прошедшему в конце октября в Казани, который, по его словам, стал "саммитом восточного мира" и "стран с мощной экономикой", чья суммарная доля в мировом ВВП уже превышает долю западных государств, которым надо в ответ выработать свою стратегию. Отношения с СШАКак сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, в Будапеште будут обсуждаться отношения Европы с США после выборов с учетом, что их победителем был объявлен экс-глава государства Дональд Трамп. Западные СМИ высказывали опасения, что в случае победы Трампа Орбан может стать для него "своим человеком" в Европе, попытаться активнее продвигать на саммите блока свои взгляды и даже пригласить его по видеосвязи выступить на одной из европейских встреч. По мнению политического директора венгерского премьера Балажа Орбана, главная направленность кампании Трампа на то, чтобы "сделать Америку снова великой", будет означать меньше внимания к Венгрии и Европе. Стратегия по УкраинеОдно из ключевых опасений, на которое обращали внимание многие эксперты перед выборами в США, связано с обещаниями Трампа существенно сократить объем военной помощи Украине. Орбан сразу после публикации первых итогов выборов выразил сомнения, что Европа сможет в одиночку сохранить военную и финансовую поддержку Украины. Самым сложным вопросом, который предстоит решить европейским лидерам, по его словам, является судьба кредита Украине на 50 миллиардов долларов, который должны совместно выплатить США и ЕС с погашением за счет процентов от замороженных российских активов. Ранее венгерский премьер неоднократно советовал лидерам ЕС сменить стратегию по Украине, поскольку прошлая - посылать больше денег и оружия - по его словам, провалилась. Победа Трампа заставляет страны ЕС обсудить этот вопрос. Орбан также рассчитывал, что Трамп в случае победы сможет закончить конфликт на Украине за сутки, и много раз призывал Европу тоже включиться в процесс урегулирования, поскольку пока, по его словам, она "сидит в углу на табуретке, в то время как большие господа - Россия и США - ведут переговоры в креслах". Орбан еще в начале венгерского председательства, когда был создан партийный альянс "Патриоты за Европу", впоследствии ставший третьей по величине фракцией в Европарламенте, выражал надежду, что в случае победы Трампа к концу года в западном мире большинство будет не "провоенным", а "настроенным на мир". На саммите ЕПС будет также присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, с которым у Орбана запланирована двусторонняя встреча. Пакт о конкурентоспособностиКак заявлял Орбан, Венгрия на саммите ЕС намерена инициировать принятие нового пакта о конкурентоспособности Европы, которая, по его словам, "драматически рушится". Он ссылался на экс-премьера Италии Марио Драги, который говорил, что Европе грозит медленная агония и президента Франции Эммануэля Макрона, заявлявшего, что Европа может умереть, потому что в течение двух-трех лет она будет вытеснена со своих рынков. По словам Орбана, мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, оставаясь "экономически нейтральной" и сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. К другим темам, которые могут быть затронуты на саммитах, относится расширение ЕС в сторону Западных Балкан, борьба с нелегальной миграцией, защита интересов европейских аграриев и решение демографических проблем. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

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европа, украина, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, виктор орбан, евросоюз, брикс, европарламент, в мире