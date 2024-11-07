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Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее - РИА Новости, 07.11.2024
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01:41 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/orban-1982331842.html
Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее
Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее - РИА Новости, 07.11.2024
Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после президентских выборов в США, добавил, что у них "большие... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T01:41
2024-11-07T01:41
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после президентских выборов в США, добавил, что у них "большие планы" на будущее. "Мар-а-Лаго на связи. Только что провел свой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - написал политик на своей странице в соцсети Х. Ранее Орбан поздравил экс-президента США Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241107/obama-1982330958.html
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сша, венгрия, вашингтон (штат), дональд трамп, виктор орбан, nbc, камала харрис, в мире
США, Венгрия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Виктор Орбан, NBC, Камала Харрис, В мире
Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее

Орбан сообщил о телефонном звонке Трампу и заявил о больших планах на будущее

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после президентских выборов в США, добавил, что у них "большие планы" на будущее.
"Мар-а-Лаго на связи. Только что провел свой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
Экс-президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Обама поздравил Трампа и Вэнса с победой на выборах
01:12
Ранее Орбан поздравил экс-президента США Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Харрис сделала тяжелое признание о результатах выборов в США
00:50
 
СШАВенгрияВашингтон (штат)Дональд ТрампВиктор ОрбанNBCКамала ХаррисВ мире
 
 
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