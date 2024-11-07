https://ria.ru/20241107/orban-1982331842.html

Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее

Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее - РИА Новости, 07.11.2024

Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после президентских выборов в США, добавил, что у них "большие... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:41

2024-11-07T01:41

2024-11-07T01:41

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после президентских выборов в США, добавил, что у них "большие планы" на будущее. "Мар-а-Лаго на связи. Только что провел свой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее!", - написал политик на своей странице в соцсети Х. Ранее Орбан поздравил экс-президента США Трампа с победой на выборах главы государства, назвав ее "огромной" и "самой необходимой для мира". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/obama-1982330958.html

https://ria.ru/20241107/kharris--1982328912.html

сша

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сша, венгрия, вашингтон (штат), дональд трамп, виктор орбан, nbc, камала харрис, в мире