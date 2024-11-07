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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:57
2024-11-07T18:57
2024-11-07T18:57
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Смирнов: на территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотников