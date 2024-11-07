https://ria.ru/20241107/odessa-1982336007.html
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:19
2024-11-07T03:19
2024-11-07T03:19
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса". "Взрыв прогремел в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное Одесса": в городе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса".
"Взрыв прогремел в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.