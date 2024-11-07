https://ria.ru/20241107/odessa-1982336007.html

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T03:19

2024-11-07T03:19

2024-11-07T03:19

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Общественное Одесса". "Взрыв прогремел в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале указанного СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241107/smi-1982334932.html

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одесская область

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