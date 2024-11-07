https://ria.ru/20241107/obvineniya-1982497438.html

Посольство прокомментировало обвинения в адрес России со стороны Британии

Посольство прокомментировало обвинения в адрес России со стороны Британии - РИА Новости, 07.11.2024

Посольство прокомментировало обвинения в адрес России со стороны Британии

Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции, заявило, что обвинения британских властей в адрес России пронизаны фальшью и лицемерием. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:33

2024-11-07T19:33

2024-11-07T19:46

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции, заявило, что обвинения британских властей в адрес России пронизаны фальшью и лицемерием."Невнятные меры, принятые на подложных основаниях, позволят британскому руководству недолго покрасоваться перед своими европейскими партнерами и убедить самих себя в сохранении за страной реноме "лидера", хотя бы на поприще антироссийской кампанейщины. Звучащие при этом в адрес России обвинения - будь то в контексте выборов в отдельных европейских странах, украинского кризиса или ситуации в государствах Африки - традиционно пронизаны фальшью и лицемерием", - говорится в комментарии посольства, поступившем РИА Новости.Как отметили в дипмиссии, очередное "натужное исполнение наскучившего санкционного ритуала" Лондоном приурочено к проходящей в четверг в Будапеште встрече "Европейского политического сообщества".

https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

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