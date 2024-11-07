https://ria.ru/20241107/obvineniya-1982336960.html
Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения
Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения - РИА Новости, 07.11.2024
Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения
Следствие может предъявить новые обвинения замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:04
2024-11-07T04:04
2024-11-07T04:04
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие может предъявить новые обвинения замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексею Гоцыку в рамках дела о взятке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В.М. и Гоцыку А.В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений", - сказано в документах. Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают. Басманный суд Москвы 8 июня отправил фигурантов в СИЗО. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности.
https://ria.ru/20241105/vzyatka-1982008307.html
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Тюменская область, Происшествия, Россия, Москва
Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения
Замгубернатора Тюменской области могут предъявить новые обвинения из-за взятки
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие может предъявить новые обвинения замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексею Гоцыку в рамках дела о взятке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В.М. и Гоцыку А.В. новые обвинения, допросить их в качестве обвиняемых, выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений", - сказано в документах.
Вахрину вменяют получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ
), Гоцыку инкриминируют ее дачу (часть 5 статьи 291 УК РФ). Они свою вину не признают.
Басманный суд Москвы
8 июня отправил фигурантов в СИЗО.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В настоящее время он не уволен и находится в должности.