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Ученые создали систему предсказания половодья для улучшения работы ГЭС - РИА Новости, 07.11.2024
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Наука
 
03:00 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/nauka-1982273620.html
Ученые создали систему предсказания половодья для улучшения работы ГЭС
Ученые создали систему предсказания половодья для улучшения работы ГЭС - РИА Новости, 07.11.2024
Ученые создали систему предсказания половодья для улучшения работы ГЭС
Интеллектуальную систему, которая позволит предсказывать периоды половодья и маловодья, что должно улучшить работу гидроэлектростанций (ГЭС), разрабатывают в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:00
2024-11-07T03:00
наука
технологии
россия
уральский федеральный университет
наука
университетская наука
российские инновации
технологическое лидерство
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Интеллектуальную систему, которая позволит предсказывать периоды половодья и маловодья, что должно улучшить работу гидроэлектростанций (ГЭС), разрабатывают в УрФУ. Специалисты применяют технологии, работающие с использованием российских операционных систем. Теоретическое обоснование системы опубликовано в журнале Inventions.В условиях растущего спроса на энергию и необходимости перехода к более экологичным источникам оптимизация работы уже существующих электростанций становится все более актуальной задачей. ГЭС, как один из ключевых источников возобновляемой энергии, играют в этом процессе важную роль.Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают систему, которая, по их словам, открывает новые возможности для повышения эффективности работы гидроэлектростанций и обеспечения стабильного энергоснабжения. Разработка позволяет прогнозировать изменения гидрологических условий и учитывать множество факторов, влияющих на работу ГЭС.Система, как утверждают в университете, может стать важным инструментом поддержки принятия решений для специалистов в области гидроэнергетики. В частности, она демонстрирует эффективность при прогнозировании весеннего половодья и оптимизации работы ГЭС. С помощью анализа больших объемов данных она способна повышать точность прогнозов.&quot;Мы создаем своего рода цифровую метавселенную технической системы. Каждый компонент которой моделируется как автономный агент, действующий в рамках этой виртуальной среды. Эти агенты взаимодействуют друг с другом, принимая решения, которые учитывают как их собственные цели, так и общие интересы системы&quot;, — рассказал доцент кафедры электротехники УрФУ Станислав Ерошенко.По его словам, внешние условия, например, погодные изменения или колебания спроса на энергию, моделируются как динамические изменения в этой виртуальной среде. Таким образом, система позволяет изучать различные сценарии работы ГЭС.В ходе исследования ученые используют технологии на основе искусственного интеллекта и инструменты, позволяющие создавать приложения, работающие с использованием российских операционных систем."Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета в такой критически важной области, как электроэнергетика", — рассказала доцент кафедры информационных технологий и систем управления УрФУ Ирина Юманова.На данном этапе перед учеными стоит задача развития методов объяснимого искусственного интеллекта. Целью работы является повышение прозрачности и интерпретируемости моделей машинного обучения, что позволит глубже понять механизмы принятия решений интеллектуальными системами.Исследования выполнены в рамках государственного задания по науке при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (тема FEUZ-2022-0030 "Разработка интеллектуальной мультиагентной системы для моделирования глубоко интегрированных технологических систем в электроэнергетике") и при поддержке отраслевого партнера.
https://ria.ru/20220728/ges-1805484657.html
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технологии, россия, уральский федеральный университет, наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство, энергоснабжение
Наука, Технологии, Россия, Уральский федеральный университет, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Технологическое лидерство, энергоснабжение

Ученые создали систему предсказания половодья для улучшения работы ГЭС

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСброс воды на Иркутской гидроэлектростанции
Сброс воды на Иркутской гидроэлектростанции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Интеллектуальную систему, которая позволит предсказывать периоды половодья и маловодья, что должно улучшить работу гидроэлектростанций (ГЭС), разрабатывают в УрФУ. Специалисты применяют технологии, работающие с использованием российских операционных систем. Теоретическое обоснование системы опубликовано в журнале Inventions.
В условиях растущего спроса на энергию и необходимости перехода к более экологичным источникам оптимизация работы уже существующих электростанций становится все более актуальной задачей. ГЭС, как один из ключевых источников возобновляемой энергии, играют в этом процессе важную роль.
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывают систему, которая, по их словам, открывает новые возможности для повышения эффективности работы гидроэлектростанций и обеспечения стабильного энергоснабжения. Разработка позволяет прогнозировать изменения гидрологических условий и учитывать множество факторов, влияющих на работу ГЭС.
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Система, как утверждают в университете, может стать важным инструментом поддержки принятия решений для специалистов в области гидроэнергетики. В частности, она демонстрирует эффективность при прогнозировании весеннего половодья и оптимизации работы ГЭС. С помощью анализа больших объемов данных она способна повышать точность прогнозов.
«

"Мы создаем своего рода цифровую метавселенную технической системы. Каждый компонент которой моделируется как автономный агент, действующий в рамках этой виртуальной среды. Эти агенты взаимодействуют друг с другом, принимая решения, которые учитывают как их собственные цели, так и общие интересы системы", — рассказал доцент кафедры электротехники УрФУ Станислав Ерошенко.

По его словам, внешние условия, например, погодные изменения или колебания спроса на энергию, моделируются как динамические изменения в этой виртуальной среде. Таким образом, система позволяет изучать различные сценарии работы ГЭС.
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В ходе исследования ученые используют технологии на основе искусственного интеллекта и инструменты, позволяющие создавать приложения, работающие с использованием российских операционных систем.
"Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета в такой критически важной области, как электроэнергетика", — рассказала доцент кафедры информационных технологий и систем управления УрФУ Ирина Юманова.
На данном этапе перед учеными стоит задача развития методов объяснимого искусственного интеллекта. Целью работы является повышение прозрачности и интерпретируемости моделей машинного обучения, что позволит глубже понять механизмы принятия решений интеллектуальными системами.
Ветроагрегаты крупнейшей в России Кочубеевской ветряной электростанции в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Исследования выполнены в рамках государственного задания по науке при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (тема FEUZ-2022-0030 "Разработка интеллектуальной мультиагентной системы для моделирования глубоко интегрированных технологических систем в электроэнергетике") и при поддержке отраслевого партнера.
 
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