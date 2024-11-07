https://ria.ru/20241107/nato-1982518406.html

НАТО нарушает свои же уставы, заявил Путин

НАТО нарушает свои же уставы, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

НАТО нарушает свои же уставы, заявил Путин

НАТО пытается распространить свои подходы на другие пространства мира, нарушая собственные уставные документы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:50

2024-11-07T20:50

2024-11-07T20:50

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. НАТО пытается распространить свои подходы на другие пространства мира, нарушая собственные уставные документы, заявил президент РФ Владимир Путин. "В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой "обязаловкой", жесткими идеологическим догмами и клише - это организация североатлантического договора, которая, не прекращая экспансию на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая собственные уставные документы ", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/zapad-1982503949.html

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире