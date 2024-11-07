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Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону

Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону - РИА Новости, 07.11.2024

Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что абсолютно уверен, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:01

2024-11-07T13:01

2024-11-07T13:01

в мире

будапешт

сша

европа

марк рютте

дональд трамп

нато

выборы президента сша — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что абсолютно уверен, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы. Об этом он заявил по прибытии в Будапешт на заседание саммита Европейского политического сообщества. "Мы должны тратить больше. Сейчас мы абсолютно уверены, что необходимо гораздо больше 2% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какая планка расходов может быть установлена для стран альянса. Ранее Рютте в поздравлении Дональду Трампу с победой на президентских выборах в США заявил, что главным достижением НАТО в результате, в том числе, деятельности республиканского политика, стало увеличение расходов на оборону в Европе, на котором жестко настаивал Трамп в свой первый президентский срок в 2016-2020 годах.

будапешт

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, будапешт, сша, европа, марк рютте, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024