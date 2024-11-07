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Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону - РИА Новости, 07.11.2024
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13:01 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/nato-1982404704.html
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону - РИА Новости, 07.11.2024
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что абсолютно уверен, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:01
2024-11-07T13:01
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что абсолютно уверен, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы. Об этом он заявил по прибытии в Будапешт на заседание саммита Европейского политического сообщества. "Мы должны тратить больше. Сейчас мы абсолютно уверены, что необходимо гораздо больше 2% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какая планка расходов может быть установлена для стран альянса. Ранее Рютте в поздравлении Дональду Трампу с победой на президентских выборах в США заявил, что главным достижением НАТО в результате, в том числе, деятельности республиканского политика, стало увеличение расходов на оборону в Европе, на котором жестко настаивал Трамп в свой первый президентский срок в 2016-2020 годах.
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в мире, будапешт, сша, европа, марк рютте, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Будапешт, США, Европа, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону

Генсек НАТО Рютте: члены альянса должны тратить гораздо больше 2% ВВП на оборону

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что абсолютно уверен, что страны альянса должны тратить "гораздо больше" нынешней цели в 2% ВВП на оборонные расходы.
Об этом он заявил по прибытии в Будапешт на заседание саммита Европейского политического сообщества.
«
"Мы должны тратить больше. Сейчас мы абсолютно уверены, что необходимо гораздо больше 2% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, какая планка расходов может быть установлена для стран альянса.
Ранее Рютте в поздравлении Дональду Трампу с победой на президентских выборах в США заявил, что главным достижением НАТО в результате, в том числе, деятельности республиканского политика, стало увеличение расходов на оборону в Европе, на котором жестко настаивал Трамп в свой первый президентский срок в 2016-2020 годах.
 
В миреБудапештСШАЕвропаМарк РюттеДональд ТрампНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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