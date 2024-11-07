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Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
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12:57 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/nato-1982403332.html
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:57
2024-11-07T12:57
в мире
сша
будапешт
марк рютте
дональд трамп
нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся о Североатлантическом альянсе. "Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого", - сказал Рютте журналистам по прибытию в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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в мире, сша, будапешт, марк рютте, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Будапешт, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом

Генсек НАТО Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с Трампом

© AP Photo / Harry NakosГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся о Североатлантическом альянсе.
"Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого", - сказал Рютте журналистам по прибытию в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
 
В миреСШАБудапештМарк РюттеДональд ТрампНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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