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Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:57
2024-11-07T12:57
2024-11-07T12:57
в мире
сша
будапешт
марк рютте
дональд трамп
нато
выборы президента сша — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся о Североатлантическом альянсе. "Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого", - сказал Рютте журналистам по прибытию в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, США, Будапешт, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Выборы президента США — 2024
Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом
Генсек НАТО Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с Трампом