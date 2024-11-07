https://ria.ru/20241107/nato-1982403332.html

Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом

Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Генсек НАТО уверен, что найдет общий язык с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:57

2024-11-07T12:57

2024-11-07T12:57

в мире

сша

будапешт

марк рютте

дональд трамп

нато

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975757103_0:134:2571:1580_1920x0_80_0_0_53f5ef23a0fa33f80cb9490ab7341cf9.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что в будущем сможет найти общий язык с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, ранее скептически высказывавшимся о Североатлантическом альянсе. "Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого", - сказал Рютте журналистам по прибытию в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества.

сша

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, будапешт, марк рютте, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024