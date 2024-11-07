https://ria.ru/20241107/nasilie-1982432687.html

Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии

Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии - РИА Новости, 07.11.2024

Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии

Причастность жителя Екатеринбурга, осужденного на 15 лет колонии за половое преступление против своей дочери и ее подруги, подтверждается рядом обстоятельств,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:45

2024-11-07T14:45

2024-11-07T14:45

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Причастность жителя Екатеринбурга, осужденного на 15 лет колонии за половое преступление против своей дочери и ее подруги, подтверждается рядом обстоятельств, вменялся ему один эпизод, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг. В среду Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении полового преступления в отношении дочери и ее подруги. Помимо этого его на семь лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с детьми. По данным суда, в марте 2023 года 44-летний житель Екатеринбурга пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, на вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во "взрослые игры". Мужчину обвиняли по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних"), вину он не признал, уточняли в инстанции. История получила резонанс, судебный процесс был закрыт от СМИ, а правоохранительные органы не раскрывали детали из-за фигурирующих в деле детей. "Обвинение основано на показаниях девочки и соседки. Суд решил, что они не оговорили фигуранта. Его причастность подтверждается рядом обстоятельств. Эпизод был один", – сказал агентству источник в правоохранительных органах. "Сторона защиты и родственники транслируют свою позицию, это тактика, их право. Отмечалось, что якобы все основывается на показаниях потерпевшей девочки, на самом деле это не так. Есть совокупность представленных суду доказательств, допрошены свидетели, проведено судебное следствие, исследован весь спектр доказательств. В итоге суд постановил обвинительный приговор. Не бывает такого, что потерпевший ребенок выдвинул свою версию, и ему безоговорочно поверили. Все доказательства проходят тщательную проверку, прежде чем будут признаны таковыми и приняты судом", – отметили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее адвокат осужденного Владислав Идамжапов рассказал РИА Новости, что приговор будет обжалован. Идамжапов подчеркивал, что дело было основано на показаниях соседской девочки, но есть доказательства, опровергающие ее слова: показания другой девочки, которая была в квартире в тот момент, и сообщила, что никаких противоправных действий не совершалось, показания матери этой девочки, которая также находилась дома и опровергала какие-либо незаконные деяния, а также молекулярно-генетические экспертизы, говорящие об отсутствии биологических следов.

https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982370570.html

https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html

https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982424530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия