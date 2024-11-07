Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/nasilie-1982432687.html
Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии
Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии - РИА Новости, 07.11.2024
Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии
Причастность жителя Екатеринбурга, осужденного на 15 лет колонии за половое преступление против своей дочери и ее подруги, подтверждается рядом обстоятельств,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:45
2024-11-07T14:45
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Причастность жителя Екатеринбурга, осужденного на 15 лет колонии за половое преступление против своей дочери и ее подруги, подтверждается рядом обстоятельств, вменялся ему один эпизод, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг. В среду Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении полового преступления в отношении дочери и ее подруги. Помимо этого его на семь лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с детьми. По данным суда, в марте 2023 года 44-летний житель Екатеринбурга пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, на вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во "взрослые игры". Мужчину обвиняли по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних"), вину он не признал, уточняли в инстанции. История получила резонанс, судебный процесс был закрыт от СМИ, а правоохранительные органы не раскрывали детали из-за фигурирующих в деле детей. "Обвинение основано на показаниях девочки и соседки. Суд решил, что они не оговорили фигуранта. Его причастность подтверждается рядом обстоятельств. Эпизод был один", – сказал агентству источник в правоохранительных органах. "Сторона защиты и родственники транслируют свою позицию, это тактика, их право. Отмечалось, что якобы все основывается на показаниях потерпевшей девочки, на самом деле это не так. Есть совокупность представленных суду доказательств, допрошены свидетели, проведено судебное следствие, исследован весь спектр доказательств. В итоге суд постановил обвинительный приговор. Не бывает такого, что потерпевший ребенок выдвинул свою версию, и ему безоговорочно поверили. Все доказательства проходят тщательную проверку, прежде чем будут признаны таковыми и приняты судом", – отметили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее адвокат осужденного Владислав Идамжапов рассказал РИА Новости, что приговор будет обжалован. Идамжапов подчеркивал, что дело было основано на показаниях соседской девочки, но есть доказательства, опровергающие ее слова: показания другой девочки, которая была в квартире в тот момент, и сообщила, что никаких противоправных действий не совершалось, показания матери этой девочки, которая также находилась дома и опровергала какие-либо незаконные деяния, а также молекулярно-генетические экспертизы, говорящие об отсутствии биологических следов.
https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982370570.html
https://ria.ru/20241031/burjatija-1981113702.html
https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982424530.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Источник раскрыл подробности о приговоре жителю Урала по делу о насилии

Ряд обстоятельств подтвердили причастность жителя Урала к насилию над девочками

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Причастность жителя Екатеринбурга, осужденного на 15 лет колонии за половое преступление против своей дочери и ее подруги, подтверждается рядом обстоятельств, вменялся ему один эпизод, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах в четверг.
В среду Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении полового преступления в отношении дочери и ее подруги. Помимо этого его на семь лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с детьми.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Кузбассе бездомный заманил шестилетнюю девочку на кладбище и надругался
Вчера, 10:34
По данным суда, в марте 2023 года 44-летний житель Екатеринбурга пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, на вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во "взрослые игры". Мужчину обвиняли по пункту "б" части 5 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних"), вину он не признал, уточняли в инстанции.
История получила резонанс, судебный процесс был закрыт от СМИ, а правоохранительные органы не раскрывали детали из-за фигурирующих в деле детей.
"Обвинение основано на показаниях девочки и соседки. Суд решил, что они не оговорили фигуранта. Его причастность подтверждается рядом обстоятельств. Эпизод был один", – сказал агентству источник в правоохранительных органах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Жителя Бурятии заподозрили в попытке похитить девочку на улице
31 октября, 12:41
"Сторона защиты и родственники транслируют свою позицию, это тактика, их право. Отмечалось, что якобы все основывается на показаниях потерпевшей девочки, на самом деле это не так. Есть совокупность представленных суду доказательств, допрошены свидетели, проведено судебное следствие, исследован весь спектр доказательств. В итоге суд постановил обвинительный приговор. Не бывает такого, что потерпевший ребенок выдвинул свою версию, и ему безоговорочно поверили. Все доказательства проходят тщательную проверку, прежде чем будут признаны таковыми и приняты судом", – отметили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее адвокат осужденного Владислав Идамжапов рассказал РИА Новости, что приговор будет обжалован. Идамжапов подчеркивал, что дело было основано на показаниях соседской девочки, но есть доказательства, опровергающие ее слова: показания другой девочки, которая была в квартире в тот момент, и сообщила, что никаких противоправных действий не совершалось, показания матери этой девочки, которая также находилась дома и опровергала какие-либо незаконные деяния, а также молекулярно-генетические экспертизы, говорящие об отсутствии биологических следов.
Приговоренный за убийство восьмилетней девочки в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Убийцу ребенка в Кузбассе нашли и наказали спустя 17 лет
Вчера, 14:16
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала