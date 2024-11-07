https://ria.ru/20241107/myaso-1982453613.html

Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы

Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы - РИА Новости, 07.11.2024

Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на мясную продукцию производителя ООО "Белгранкорм" в связи с выявлением сальмонеллы в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:27

2024-11-07T16:27

2024-11-07T16:29

белгородская область

владимирская область

московская область (подмосковье)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на мясную продукцию производителя ООО "Белгранкорм" в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также ЗАО "Стародворские колбасы", в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза, сообщает служба. "Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающей требованиям законодательства продукции Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ООО "Белгранкорм" (Белгородская область) в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также в отношении ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре уточнили, что пробы продукции белгородского производителя были отобраны в детском дошкольном учреждении Московской области, а владимирского - в торговой точке Пензенской области. В службе отметили, что наличие в мясных продуктах сальмонеллы и микробной трансглутаминазы не допускается нормативными значениями технических регламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор, добавили там.

https://ria.ru/20241030/vkusvill-1981007352.html

https://ria.ru/20241024/zefir-1979853314.html

белгородская область

владимирская область

московская область (подмосковье)

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белгородская область, владимирская область, московская область (подмосковье), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия