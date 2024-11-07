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Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы - РИА Новости, 07.11.2024
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16:27 07.11.2024 (обновлено: 16:29 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/myaso-1982453613.html
Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы
Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы - РИА Новости, 07.11.2024
Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на мясную продукцию производителя ООО "Белгранкорм" в связи с выявлением сальмонеллы в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:27
2024-11-07T16:29
белгородская область
владимирская область
московская область (подмосковье)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на мясную продукцию производителя ООО "Белгранкорм" в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также ЗАО "Стародворские колбасы", в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза, сообщает служба. "Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающей требованиям законодательства продукции Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ООО "Белгранкорм" (Белгородская область) в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также в отношении ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре уточнили, что пробы продукции белгородского производителя были отобраны в детском дошкольном учреждении Московской области, а владимирского - в торговой точке Пензенской области. В службе отметили, что наличие в мясных продуктах сальмонеллы и микробной трансглутаминазы не допускается нормативными значениями технических регламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор, добавили там.
https://ria.ru/20241030/vkusvill-1981007352.html
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белгородская область
владимирская область
московская область (подмосковье)
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белгородская область, владимирская область, московская область (подмосковье), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Белгородская область, Владимирская область, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Россельхознадзор усилил контроль качества мяса из-за сальмонеллы

Россельхознадзор ввел контроль за двумя производителями мяса из-за сальмонеллы

© iStock.com / Revolu7ion93Мясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / Revolu7ion93
Мясо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля на мясную продукцию производителя ООО "Белгранкорм" в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также ЗАО "Стародворские колбасы", в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза, сообщает служба.
"Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающей требованиям законодательства продукции Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ООО "Белгранкорм" (Белгородская область) в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также в отношении ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза", - говорится в сообщении.
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В Россельхознадзоре уточнили, что пробы продукции белгородского производителя были отобраны в детском дошкольном учреждении Московской области, а владимирского - в торговой точке Пензенской области.
В службе отметили, что наличие в мясных продуктах сальмонеллы и микробной трансглутаминазы не допускается нормативными значениями технических регламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор, добавили там.
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Белгородская областьВладимирская областьМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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