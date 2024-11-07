https://ria.ru/20241107/moskva-1982462182.html

В Москве вынесли приговор мужчине, вытолкнувшему девушку с пятого этажа

В Москве вынесли приговор мужчине, вытолкнувшему девушку с пятого этажа - РИА Новости, 07.11.2024

В Москве вынесли приговор мужчине, вытолкнувшему девушку с пятого этажа

Мужчина, вытолкнувший девушку из окна пятого этажа на юго-западе Москвы в декабре 2023 года, приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщает столичная... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:08

2024-11-07T17:08

2024-11-07T17:13

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина, вытолкнувший девушку из окна пятого этажа на юго-западе Москвы в декабре 2023 года, приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что 23 декабря 2023 года 45-летний мужчина в квартире дома на улице Айвазовского в Москве, поссорившись с 22-летней девушкой, вытолкнул ее из окна пятого этажа. Пострадавшую госпитализировали. "С учетом позиции государственного обвинителя Черемушкинской межрайонной прокуратуры Амелин признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов с использованием сети "Интернет") и приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет столичная прокуратура, после задержания мужчины в его телефоне обнаружили фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием потерпевшей, которые он отправил с помощью мессенджера двум своим друзьям.

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)