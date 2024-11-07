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Ликсутов: Москва показала возможности для промсотрудничества в Китае
Ликсутов: Москва показала возможности для промсотрудничества в Китае - РИА Новости, 07.11.2024
Ликсутов: Москва показала возможности для промсотрудничества в Китае
Правительство Москвы представило продукцию столичных компаний, а также возможности для локализации производства и экспортного сотрудничества особой... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T10:00
2024-11-07T10:00
2024-11-07T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Правительство Москвы представило продукцию столичных компаний, а также возможности для локализации производства и экспортного сотрудничества особой экономической зоны "Технополис Москва" на седьмой Международной китайской выставке импортных товаров и услуг Import Expo-2024 (CIIE-2024), сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Китайская отраслевая выставка China International Import Expo посвящена импорту товаров и ориентирована на китайских потребителей. Министерство коммерции Китая и Народное правительство Шанхая выступают организаторами выставки, в рамках которой организован стенд правительства Москвы с предоставлением мультимедийного контента о деятельности ОЭЗ "Технополис Москва"."На Китайской международной импортной выставке, собравшей участников более чем из 150 стран, мы продемонстрировали возможности для сотрудничества и локализации компаний в Москве. По поручению мэра Сергея Собянина главной задачей остается поступательное развитие деловых отношений с иностранными производителями", – приводит слова Ликсутовапресс-служба столичного департамента промышленной и инвестиционной политики (ДИПП).На выставке традиционно представляется продукция таких отраслей, как пищевая промышленность, высокие технологии, автомобилестроение, медицинские технологии, а также товары и услуги для потребителей."Развитию отношений с китайскими производителями уделяют внимание многие компании особой экономической зоны Москвы. Резиденты демонстрируют успешный опыт поставок в КНР пластин с кристаллами микросхем, цифровой образовательной продукции и высокотехнологичной досмотровой продукции. За время функционирования ОЭЗ столицы объем поставок продукции резидентов различным зарубежным партнерам достиг почти семь миллиардов рублей", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Российско-китайские торговые отношения обладают значительным потенциалом для дальнейшего совместного развития. Потенциал обусловлен высоким спросом на продукцию со стороны китайского рынка.В свою очередь, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что на стенде правительства Москвы рассказывается потенциальным партнерам об уникальных преимуществах и промышленных ресурсах, представляются возможности современной инфраструктуры и кооперации компаний, которые локализуются в ОЭЗ.По его словам, на данный момент на площадках ОЭЗ трудятся более 220 высокотехнологичных предприятий. Ежегодно увеличиваются объемы производственных и общественно-деловых площадей ОЭЗ Москвы. К 2030 году они достигнут 3,8 миллиона квадратных метров.Ранее Ликсутов сообщил, что с начала года около 500 будущих инженеров и техников прошли стажировки на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва". Они приобрели практические навыки на современных производствах в рамках проекта "Техностажировка".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Правительство Москвы представило продукцию столичных компаний, а также возможности для локализации производства и экспортного сотрудничества особой экономической зоны "Технополис Москва" на седьмой Международной китайской выставке импортных товаров и услуг Import Expo-2024 (CIIE-2024), сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Китайская отраслевая выставка China International Import Expo посвящена импорту товаров и ориентирована на китайских потребителей. Министерство коммерции Китая и Народное правительство Шанхая
выступают организаторами выставки, в рамках которой организован стенд правительства Москвы с предоставлением мультимедийного контента о деятельности ОЭЗ "Технополис Москва".
"На Китайской международной импортной выставке, собравшей участников более чем из 150 стран, мы продемонстрировали возможности для сотрудничества и локализации компаний в Москве. По поручению мэра Сергея Собянина
главной задачей остается поступательное развитие деловых отношений с иностранными производителями", – приводит слова Ликсутовапресс-служба столичного департамента промышленной и инвестиционной политики (ДИПП).
На выставке традиционно представляется продукция таких отраслей, как пищевая промышленность, высокие технологии, автомобилестроение, медицинские технологии, а также товары и услуги для потребителей.
"Развитию отношений с китайскими производителями уделяют внимание многие компании особой экономической зоны Москвы. Резиденты демонстрируют успешный опыт поставок в КНР пластин с кристаллами микросхем, цифровой образовательной продукции и высокотехнологичной досмотровой продукции. За время функционирования ОЭЗ столицы объем поставок продукции резидентов различным зарубежным партнерам достиг почти семь миллиардов рублей", – уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Российско-китайские торговые отношения обладают значительным потенциалом для дальнейшего совместного развития. Потенциал обусловлен высоким спросом на продукцию со стороны китайского рынка.
В свою очередь, генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
добавил, что на стенде правительства Москвы рассказывается потенциальным партнерам об уникальных преимуществах и промышленных ресурсах, представляются возможности современной инфраструктуры и кооперации компаний, которые локализуются в ОЭЗ.
По его словам, на данный момент на площадках ОЭЗ трудятся более 220 высокотехнологичных предприятий. Ежегодно увеличиваются объемы производственных и общественно-деловых площадей ОЭЗ Москвы. К 2030 году они достигнут 3,8 миллиона квадратных метров.
Ранее Ликсутов сообщил, что с начала года около 500 будущих инженеров и техников прошли стажировки на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва". Они приобрели практические навыки на современных производствах в рамках проекта "Техностажировка".