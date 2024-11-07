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Мордовия принимает федеральный тур конкурса "Лучшая школьная столовая" - РИА Новости, 07.11.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
22:37 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/mordovija-1982541946.html
Мордовия принимает федеральный тур конкурса "Лучшая школьная столовая"
Мордовия принимает федеральный тур конкурса "Лучшая школьная столовая" - РИА Новости, 07.11.2024
Мордовия принимает федеральный тур конкурса "Лучшая школьная столовая"
Мордовия принимает федеральный тур Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая – 2024", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:37
2024-11-07T22:37
республика мордовия
общество
россия
краснодарский край
артем здунов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Мордовия принимает федеральный тур Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая – 2024", сообщает пресс-служба главы республики. Конкурс проводится в четвертый раз под эгидой министерства просвещения России. Его участниками стали команды и школьные повара из 75 регионов страны. Приветствуя участников, глава Мордовии Артём Здунов, который на протяжении четырех лет возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания, подчеркнул, что сбалансированное, качественное, правильное питание детей – залог здоровья будущих поколений. "Если мы привьем навыки здорового питания детям, они будут переданы следующим поколениям. Это задача идеологическая: здоровое питание – это безопасность нашей страны на долгие годы", - приводит пресс-служба слова руководителя республики. Здунов отметил, что на конкурсе Мордовия представляет сильнейшую конкуренцию. Среди поставщиков школьного питания более 80% - это местные товаропроизводители. Каждый регион организовал красочный стенд с блюдами, которые входят в школьное питание. Команда Краснодарского края рассказала о мобильном приложении, благодаря которому родители и дети могут в онлайн-режиме отслеживать, какие блюда есть в меню, их состав и полезные свойства. По итогам конкурсных испытаний будут определены победители и призеры в четырех номинациях: лучший повар школьной столовой, лучшая столовая городской школы, лучшая столовая сельской школы, лучшая школьная столовая города-миллионника. Также в конкурсе представлена новая номинация – "Рейтинг общественной (родительской) оценки школьного питания". "Конкурсные испытания уже идут. Мы убедились, насколько богаты и разнообразны культурные традиции в регионах. Результаты конкурса позволят максимально продвинуться и сформировать рациональное меню для школьного питания. Эти мероприятия нужны для того, чтобы мы не варились в собственном соку, а узнавали друг у друга и брали на вооружение все самое лучшее", - сказал глава Мордовии. Он отметил, что все предложения, важные инициативы и прорывные наработки войдут в материалы комиссии Госсовета РФ, а совместно с Роспотребнадзором будет постоянно проводиться срез состояния здоровья детей.
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4.7
96
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общество, россия, краснодарский край, артем здунов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Республика Мордовия, Общество, Россия, Краснодарский край, Артем Здунов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Мордовия принимает федеральный тур конкурса "Лучшая школьная столовая"

© Depositphotos.com / 22rus83Приготовление еды в столовой
Приготовление еды в столовой - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Depositphotos.com / 22rus83
Приготовление еды в столовой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Мордовия принимает федеральный тур Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая – 2024", сообщает пресс-служба главы республики.
Конкурс проводится в четвертый раз под эгидой министерства просвещения России. Его участниками стали команды и школьные повара из 75 регионов страны.
Приветствуя участников, глава Мордовии Артём Здунов, который на протяжении четырех лет возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания, подчеркнул, что сбалансированное, качественное, правильное питание детей – залог здоровья будущих поколений.
"Если мы привьем навыки здорового питания детям, они будут переданы следующим поколениям. Это задача идеологическая: здоровое питание – это безопасность нашей страны на долгие годы", - приводит пресс-служба слова руководителя республики.
Здунов отметил, что на конкурсе Мордовия представляет сильнейшую конкуренцию. Среди поставщиков школьного питания более 80% - это местные товаропроизводители.
Каждый регион организовал красочный стенд с блюдами, которые входят в школьное питание. Команда Краснодарского края рассказала о мобильном приложении, благодаря которому родители и дети могут в онлайн-режиме отслеживать, какие блюда есть в меню, их состав и полезные свойства.
По итогам конкурсных испытаний будут определены победители и призеры в четырех номинациях: лучший повар школьной столовой, лучшая столовая городской школы, лучшая столовая сельской школы, лучшая школьная столовая города-миллионника. Также в конкурсе представлена новая номинация – "Рейтинг общественной (родительской) оценки школьного питания".
"Конкурсные испытания уже идут. Мы убедились, насколько богаты и разнообразны культурные традиции в регионах. Результаты конкурса позволят максимально продвинуться и сформировать рациональное меню для школьного питания. Эти мероприятия нужны для того, чтобы мы не варились в собственном соку, а узнавали друг у друга и брали на вооружение все самое лучшее", - сказал глава Мордовии.
Он отметил, что все предложения, важные инициативы и прорывные наработки войдут в материалы комиссии Госсовета РФ, а совместно с Роспотребнадзором будет постоянно проводиться срез состояния здоровья детей.
 
Республика МордовияОбществоРоссияКраснодарский крайАртем ЗдуновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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