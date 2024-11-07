https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982416272.html
Соцпартия в Молдавии готова проводить протесты из-за итогов выборов
Соцпартия в Молдавии готова проводить протесты из-за итогов выборов - РИА Новости, 07.11.2024
Соцпартия в Молдавии готова проводить протесты из-за итогов выборов
Молдавская партия социалистов готова использовать все законные методы для защиты голосов граждан на выборах, в том числе и мирные протесты, заявил на брифинге в РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:43
2024-11-07T13:43
2024-11-07T13:49
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игорь додон
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Молдавская партия социалистов готова использовать все законные методы для защиты голосов граждан на выборах, в том числе и мирные протесты, заявил на брифинге в четверг лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон. "Выборы президента, проведенные в этом году, не могут быть признаны свободными и прозрачными. Наши представители сообщили о сотнях нарушений, мы подали в ЦИК десятки обращений, которые опровергают демократический характер выборов. Мы будем использовать все способы для защиты голосов граждан, в том числе и мирные протесты", - заявил Додон на брифинге. По его словам, защищать голоса потребуется и на запланированных на лето следующего года парламентских выборах, иначе избавиться от правления партии "Действие и солидарность" не получится. Додон добавил, что социалисты в ближайшее время выразят свою позицию по поводу голосования граждан, проживающих за пределами страны, поскольку они часто оказывают решающее влияние на исход выборов. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Игорь Додон, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Соцпартия в Молдавии готова проводить протесты из-за итогов выборов
Додон: социалисты готовы использовать все законные методы для защиты голосов
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Молдавская партия социалистов готова использовать все законные методы для защиты голосов граждан на выборах, в том числе и мирные протесты, заявил на брифинге в четверг лидер Соцпартии, экс-президент Игорь Додон.
"Выборы президента, проведенные в этом году, не могут быть признаны свободными и прозрачными. Наши представители сообщили о сотнях нарушений, мы подали в ЦИК десятки обращений, которые опровергают демократический характер выборов. Мы будем использовать все способы для защиты голосов граждан, в том числе и мирные протесты", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, защищать голоса потребуется и на запланированных на лето следующего года парламентских выборах, иначе избавиться от правления партии "Действие и солидарность" не получится. Додон добавил, что социалисты в ближайшее время выразят свою позицию по поводу голосования граждан, проживающих за пределами страны, поскольку они часто оказывают решающее влияние на исход выборов.
В Молдавии
в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло
. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".