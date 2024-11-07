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"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/minoborony-1982481384.html
"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье
"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 07.11.2024
"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:19
2024-11-07T18:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Как уточняет ведомство, украинскую самоходку в приграничном районе Курской области обнаружили средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север". После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. "Находящаяся в лесополосе САУ противника была успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения цели осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ.
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Уничтожение "Ланцетом" артустановки "Богдана" ВСУ в курском приграничье
Уничтожение САУ «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье

Минобороны показало кадры уничтожения украинской САУ "Богдана" в Курской области

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области.
Как уточняет ведомство, украинскую самоходку в приграничном районе Курской области обнаружили средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север". После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели.
"Находящаяся в лесополосе САУ противника была успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения цели осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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