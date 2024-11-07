https://ria.ru/20241107/minoborony-1982481384.html

"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье

"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 07.11.2024

"Ланцет" уничтожил САУ "Богдана" ВСУ в курском приграничье

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:19

2024-11-07T18:19

2024-11-07T18:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Богдана" ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Как уточняет ведомство, украинскую самоходку в приграничном районе Курской области обнаружили средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север". После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. "Находящаяся в лесополосе САУ противника была успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения цели осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - подчеркнули в МО РФ.

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Уничтожение "Ланцетом" артустановки "Богдана" ВСУ в курском приграничье Уничтожение САУ «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в приграничном районе Курской области. 2024-11-07T18:19 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)